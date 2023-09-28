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مصر تواجه غانا بالدور الثانى بكأس العالم للصم

9/28/2023 11:27:14 PM
(MENAFN- Youm7) يلتقى اليوم الجمعة منتخب كرة القدم للصم فى الدور الثانى من بطولة كأس العالم لكرة القدم للصم مع نظيره غانا بالبطولة التى تقام بماليزيا



وفاز المنتخب
على نظيره الماليزى صاحب الأرض بنتيجة 1/0 احرزه ماهر الجوهرى فى آخر مباريات الدور الاول ليحصل على العلامه الكاملة




وكان المنتخب المصرى قد فاز
على نظيره الأمريكي
بنتيجة 3/2
وفاز على ألمانيا بنتيجة 3/1



وتقام البطولة فى الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر المقبل، ويشارك فيه 19 منتخبا يمثلون قارات العالم.



ويضم المنتخب في البطولة 24 لاعبا هم: محمد الهامى وحماده فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدرى ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقى وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد أحمد ومصطفى فتحى وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد
صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهرى ومصطفى عبد الستار.



فيما يضم الجهاز الفنى والإدارى كلا من: محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام وهشام سليمان مدرب حراس مرمى والسيد جمعه إدارى وحماده حسنى أخصائى العلاج الطبيعى.

جدير بالذكر أن المنتخب المصرى فاز بالميدالية الفضية فى البطولة السابقة والتى أقيمت بتركيا عام 2022.







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