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أحمد سامى يعيد حسام حسن للتشكيل الأساسى لسموحة أمام المقاولون العرب بدورى نايل

9/28/2023 11:27:14 PM
(MENAFN- Youm7) استقر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة ، على إعادة حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى للتشكيل الأساسى فى مباراة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

وغاب حسام حسن عن تشكيل سموحة الرسمى فى أول جولتين أمام الجونة وبلدية المحلة، بعد معاناته من شد فى العضلة الضامة ليفضل أحمد سامى إبعاده عن مباراة الجونة فى الجولة الأولى، ثم الدفع به بديلا فى مباراة بلدية المحلة فى الجولة الثانية.

واطمأن أحمد سامى على جاهزية حسام حسن بشكل كامل بعدما شارك فى المباراة الأخيرة، ليستقر على الدفع به فى التشكيل الأساسى أمام المقاولون العرب يوم الخميس المقبل.

ومن جانبه، عبر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على بلدية، وأن فريقه نفذ الضغط بشكل مثالى فى الشوط الأول، موضحاً أن نتيجته كان من الممكن أن تنتهى بأكثر من هدف خاصة أن الفريق السكندرى أضاع العديد من الفرص.

وأشار المدير الفنى لسموحة إلى أن أداء لاعبيه لم يعجبه فى الشوط الثانى، مؤكداً أنه هددهم بخصم أموال من مستحقاتهم حال تراجع مستواهم، حيث افتتح التسجيل لسموحة أحمد خالد السيد فى الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف عمرو قلاوة الهدف الثانى للفريق السكندرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 56.



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