4 مباريات فى دورى المحترفين بطعم الممتاز.. الحرس والمحلة الأبرز

MENAFN - Youm7) تبدأ منافسات الجولة الثانية من مسابقة دورى المحترفين لموسم 2023/ 2024، مساء الأحد المقبل، بمواجهة نارية بين غزل المحلة وحرس الحدود، في المسابقة التي يتنافس بها 20 ناديا على الصعود للدورى الممتاز في الموسم المقبل.

4 مواجهات بطعم الممتاز

ويشهد الأسبوع الثانى من دورى المحترفين 4 مواجهات قوية جدا بين أندية لها تاريخ كبير في الدورى الممتاز وحاليا تنافس على العودة مجددا للظهور في الدورى الممتاز الموسم المقبل.

وستكون المواجهات الأربعة بين غزل المحلة وحرس الحدود في افتتاح الجولة الثانية، ثم مصر المقاصة مع السكة الحديد، وأسوان مع النجوم يوم الاثنين، وأخيرا القناة مع بتروجت يوم الثلاثاء.

موعد مباريات الجولة الثانية

غزل المحلة مع حرس الحدود "الأحد المقبل"

بترول أسيوط مع بروكسى "الاثنين المقبل"

مصر المقاصة مع السكة الحديد "الاثنين المقبل"

مكادى مع دكرنس "الاثنين المقبل"

أسوان مع النجوم "الاثنين المقبل"

راية مع وادى دجلة "الثلاثاء المقبل"

القناة مع بتروجت "الثلاثاء المقبل"

أبو قير للأسمدة مع طنطا "الثلاثاء المقبل"

المصرية للاتصالات مع جمهورية شبين "الثلاثاء المقبل"

لافيينا مع النصر للتعدين "الثلاثاء المقبل"

ويعتلى فريق بترول أسيوط صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 3 نقاط، متساويا مع المصرية للاتصالات "we" بعد تسجيلهم 3 أهداف في جولة الافتتاح، ويأتي من بعدهما كل من بتروجت ووادى دجلة وحرس الحدود وطنطا وغزل المحلة أصاحب الثلاثة نقاط.

نجح 19 لاعبا فى تسجيل 20 هدفا فى مباريات الجولة الأولى بمعدل هدفين في كل مباراة، ويعتلى قائمة الهدافين اللاعب إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت الذى سجل ثنائية فى شباك أسوان، ثم هدف لكل من إبراهيم القاضى وأحمد ممدوح وأحمد خالد وأحمد أشرف وعبد الرحمن الخميسى، على حسين ومؤمن عاطف وأحمد رأفت، اكرم عبد ربه ومحمد رضا وحسام بركات ومصطفى الصفتي، إسلام صبحي وشيكا وكوليبالي وأحمد حسني، يوسف بيبو، محمد عاطف.

وانتهت مباراتان بدون تسجيل أهداف في الجولة الأولى، والأولى كانت افتتاح الجولة بين السكة الحديد مع لافيينا والتي شهدت حالة الطرد الوحيدة في الجولة للاعب السكة "سيلا"، والمباراة الثانية بين الصاعدين من الدرجة الثالثة هما النجوم ومكادى.



