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17 أكتوبر الموعد النهائي لتوثيق عقود مدربى القسمين الثاني والثالث بالدورى

9/28/2023 11:27:14 PM
(MENAFN- Youm7) حدد اتحاد الكرة، يوم 17 أكتوبر المقبل، آخر موعد لتوثيق أندية القسمين الثاني والثالث عقود الأجهزة الفنية للأندية موسم 2023-2024، وأكد اتحاد الكرة في خطاب رسمي، أنه لن يتم السماح لتواجد أي مدرب في الملعب من أندية دوري القسم الثاني أو القسم الثالث دون توثيق عقوده مع النادي في الموعد المحدد.



وتنطلق مسابقة دوري القسم الثالث، يوم السبت 7 أكتوبر المقبل، وتبدأ مباريات جميع المجموعات ماعدا المجموعة الثانية يوم السبت 7 أكتوبر وتنتهي يوم 9 مارس المقبل، بينما تنطلق مباريات المجموعة الثانية يوم السبت 21 أكتوبر وتنتهي يوم السبت 2 مارس المقبل.



وكان اتحاد الكرة أقر نظام الصعود والهبوط من دوري القسم الثالث لكرة القدم إلي دوري القسم الثاني المجموعة الثانية استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

ووفقا لنظام وشروط دوري القسم الثالث موسم 2023-2024، يصعد 13 فريقا من دوري القسم الثالث إلي دوري القسم الثاني المجموعة الثانية، موسم 2024-2025.









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