17 أكتوبر الموعد النهائي لتوثيق عقود مدربى القسمين الثاني والثالث بالدورى

(MENAFN
- Youm7) حدد اتحاد الكرة، يوم 17 أكتوبر المقبل، آخر موعد لتوثيق أندية القسمين الثاني والثالث عقود الأجهزة الفنية للأندية موسم 2023-2024، وأكد اتحاد الكرة في خطاب رسمي، أنه لن يتم السماح لتواجد أي مدرب في الملعب من أندية دوري القسم الثاني أو القسم الثالث دون توثيق عقوده مع النادي في الموعد المحدد.
وتنطلق مسابقة دوري القسم الثالث، يوم السبت 7 أكتوبر المقبل، وتبدأ مباريات جميع المجموعات ماعدا المجموعة الثانية يوم السبت 7 أكتوبر وتنتهي يوم 9 مارس المقبل، بينما تنطلق مباريات المجموعة الثانية يوم السبت 21 أكتوبر وتنتهي يوم السبت 2 مارس المقبل.
وكان اتحاد الكرة أقر نظام الصعود والهبوط من دوري القسم الثالث لكرة القدم إلي دوري القسم الثاني المجموعة الثانية استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.
ووفقا لنظام وشروط دوري القسم الثالث موسم 2023-2024، يصعد 13 فريقا من دوري القسم الثالث إلي دوري القسم الثاني المجموعة الثانية، موسم 2024-2025.
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