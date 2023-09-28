الأهلى يواجه جرين دى سيل الكونغولى فى بطولة أفريقيا لليد للسيدات

(MENAFN
- Youm7) يلتقى فريق سيدات
كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره جرين دى سيل الكونغولي مساء اليوم الجمعة، فى إطار أول مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل.
ومن المقرر أن يلتقى فريق
رجال الأهلى مع
بي أم سي الكونغولي يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء، ثم شبيبة كينشاسا الجزائري يوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء.
ويترأس البعثة خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.
بينما تضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.
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