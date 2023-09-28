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الأهلى يواجه جرين دى سيل الكونغولى فى بطولة أفريقيا لليد للسيدات

9/28/2023 11:27:14 PM
(MENAFN- Youm7) يلتقى فريق سيدات
كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره جرين دى سيل الكونغولي مساء اليوم الجمعة، فى إطار أول مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل.



ومن المقرر أن يلتقى فريق
رجال الأهلى مع
بي أم سي الكونغولي يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء، ثم شبيبة كينشاسا الجزائري يوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء.



ويترأس البعثة خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.



بينما تضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.







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