لبنان: 20 جريحا في تظاهرة حاشدة للأرمن أمام سفارة أذربيجان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 9 (كونا) -- أصيب 20 شخصا على الأقل بجروح خلال تظاهرة نظمها آلاف اللبنايين الأرمن أمام سفارة أذربيجان في العاصمة بيروت.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان أن التظاهرة التي نظمها حزب الطاشناق (حزب للبنانيين من أصل أرمني) شهدت تدافعا بين قوات الأمن والمتظاهرين المعترضين على ما أسموه "الإبادة والتطهير العرقي التي تنفذها أذربيجان في آرتساخ بحق سكانه الأرمن" ما أدى إلى وقوع 20 مصابا من المتظاهرين.
وأضافت الوكالة أن "القوى الأمنية أطلقت القنابل المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين في محاولة لتفريقهم بعدها أطلقوا مفرقعات نارية باتجاه مدخل السفارة ما تسبب باندلاع حريق في محيطها".(النهاية)
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