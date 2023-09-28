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لبنان: 20 جريحا في تظاهرة حاشدة للأرمن أمام سفارة أذربيجان

9/28/2023 11:27:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 9 (كونا) -- أصيب 20 شخصا على الأقل بجروح خلال تظاهرة نظمها آلاف اللبنايين الأرمن أمام سفارة أذربيجان في العاصمة بيروت.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان أن التظاهرة التي نظمها حزب الطاشناق (حزب للبنانيين من أصل أرمني) شهدت تدافعا بين قوات الأمن والمتظاهرين المعترضين على ما أسموه "الإبادة والتطهير العرقي التي تنفذها أذربيجان في آرتساخ بحق سكانه الأرمن" ما أدى إلى وقوع 20 مصابا من المتظاهرين.
وأضافت الوكالة أن "القوى الأمنية أطلقت القنابل المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين في محاولة لتفريقهم بعدها أطلقوا مفرقعات نارية باتجاه مدخل السفارة ما تسبب باندلاع حريق في محيطها".(النهاية)

ك ب ش / ه س ص



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