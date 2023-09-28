الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (أوساسونا) بهدفين نظيفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 28 - 9 (كونا) -- حقق نادي (أتلتيكو مدريد) الفوز على منافسه (أوساسونا) بهدفين دون رد اليوم الأربعاء في ختام الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم لفريق العاصمة في الدقيقة 20 فيما أضاف لاعب الوسط رودريغو ريكلمي الهدف الثاني في الدقيقة 81 على ملعب (إل سادار).
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو) رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (أوساسونا) عند سبع نقاط في المركز 14 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز المتصدر (جيرونا) بهدفين لهدف على (فياريال) فيما فاز (ريال مدريد) الثاني بالترتيب بهدفين دون رد على (لاس بالماس) في حين اكتفى (برشلونة) الثالث بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مع (مايوركا) وتعادل (أتلتيك بلباو) الرابع مع (خيتافي) بهدفين لمثلهما. (النهاية)
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