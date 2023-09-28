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الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (أوساسونا) بهدفين نظيفين

9/28/2023 11:27:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 28 - 9 (كونا) -- حقق نادي (أتلتيكو مدريد) الفوز على منافسه (أوساسونا) بهدفين دون رد اليوم الأربعاء في ختام الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم لفريق العاصمة في الدقيقة 20 فيما أضاف لاعب الوسط رودريغو ريكلمي الهدف الثاني في الدقيقة 81 على ملعب (إل سادار).
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو) رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (أوساسونا) عند سبع نقاط في المركز 14 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز المتصدر (جيرونا) بهدفين لهدف على (فياريال) فيما فاز (ريال مدريد) الثاني بالترتيب بهدفين دون رد على (لاس بالماس) في حين اكتفى (برشلونة) الثالث بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مع (مايوركا) وتعادل (أتلتيك بلباو) الرابع مع (خيتافي) بهدفين لمثلهما. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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