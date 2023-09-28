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مجلس الوزراء اليمني يدين الهجوم الحوثي على قوات دفاع البحرين

9/28/2023 11:27:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 28 – 9 (كونا) -- أدان مجلس الوزراء اليمني اليوم الخميس العمل الإرهابي الغادر الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي بطائرات مسيرة هجومية ادت لمقتل وإصابة عدد من قوة دفاع البحرين العاملة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء في اجتماع لمجلس الوزراء اليمني لمناقشة المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية وجهود الوساطة السعودية العمانية لإحلال السلام في البلاد.
وأوضح المجلس أن هذا التصعيد الحوثي المتزامن مع التحركات الإقليمية والأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن "ليس جديدا ويؤكد ما حذرت منه الحكومة مرارا في أن هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام ولا تكترث لمعاناة الشعب اليمني التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر عام 2014".
وأكد أن "ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية يعكس فهمها لرسالة السلام ولا ترى في أي جهد للسلام إلا فرصة وغطاء لاستمرار معاركها ضد الشعب اليمني واستهداف أمن واستقرار دول الجوار".
وأشار إلى أن ذلك التصعيد "يأتي في ظل استمرار الجهود السعودية العمانية الحميدة من اجل تجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن لليمنيين جميعا استعادة الامن والاستقرار والسلام والتنمية والتي تقابلها ميليشيات الحوثي بالمزيد من التعنت".
وجدد تمسك الدولة والحكومة بخيار السلام العادل والتعاطي الجاد مع كافة المبادرات والجهود في إطار المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا. (النهاية)

س ن ص / ف ا س


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