مجلس الوزراء اليمني يدين الهجوم الحوثي على قوات دفاع البحرين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 28 – 9 (كونا) -- أدان مجلس الوزراء اليمني اليوم الخميس العمل الإرهابي الغادر الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي بطائرات مسيرة هجومية ادت لمقتل وإصابة عدد من قوة دفاع البحرين العاملة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء في اجتماع لمجلس الوزراء اليمني لمناقشة المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية وجهود الوساطة السعودية العمانية لإحلال السلام في البلاد.
وأوضح المجلس أن هذا التصعيد الحوثي المتزامن مع التحركات الإقليمية والأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن "ليس جديدا ويؤكد ما حذرت منه الحكومة مرارا في أن هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام ولا تكترث لمعاناة الشعب اليمني التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر عام 2014".
وأكد أن "ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية يعكس فهمها لرسالة السلام ولا ترى في أي جهد للسلام إلا فرصة وغطاء لاستمرار معاركها ضد الشعب اليمني واستهداف أمن واستقرار دول الجوار".
وأشار إلى أن ذلك التصعيد "يأتي في ظل استمرار الجهود السعودية العمانية الحميدة من اجل تجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن لليمنيين جميعا استعادة الامن والاستقرار والسلام والتنمية والتي تقابلها ميليشيات الحوثي بالمزيد من التعنت".
وجدد تمسك الدولة والحكومة بخيار السلام العادل والتعاطي الجاد مع كافة المبادرات والجهود في إطار المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا. (النهاية)
س ن ص / ف ا س
MENAFN28092023000071011013ID1107161548
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.