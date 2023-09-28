أمريكا: مجلس النواب يعقد أولى جلسات الاستماع لمحاكمة الرئيس برلمانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 28 - 9 (كونا) -- عقدت لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس أولى جلسات الاستماع للشهود في تحقيق المحاكمة البرلمانية الذي يجريه المجلس ضد الرئيس جو بايدن للبحث في اتهامات للرئيس باستغلال منصبه الرسمي لمكاسب عائلية ولوجود صلات مزعومة بين بايدن والمعاملات التجارية الخاصة لابنه هانتر.
وحسب الموقع الرسمي للجنة فقد تمت دعوة أربعة شهود بينهم مساعدة سابقة لوزير العدل الأمريكي. وكان موضوع الجلسة "أساس التحقيق في عزل الرئيس جو بايدن".
وقال رئيس اللجنةالجمهوري جيمس كومر في كلمته الافتتاحية إن هناك "جبل من الأدلة يكشف أن جو بايدن أساء استغلال منصبه العام لتحقيق مكاسب مالية لعائلته" لكن بايدن سبق أن نفى بشكل قاطع وجود أي صلات له مع المعاملات التجارية لعائلته.
ويتهم الجمهوريون الرئيس بايدن بأنه "كذب مرارا وتكرارا بشأن المعاملات التجارية لعائلته".
وفي الـ 12 من الشهر الجاري أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي فتح تحقيق رسمي تمهيدا لإجراء محاكمة برلمانية لعزل بايدن من منصبه مشيرا إلى أن هناك "مزاعم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة (العدالة) والفساد تتطلب إجراء مزيد من التحقيق من قبل مجلس النواب". (النهاية)
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