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أمريكا: مجلس النواب يعقد أولى جلسات الاستماع لمحاكمة الرئيس برلمانيا

9/28/2023 11:27:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 28 - 9 (كونا) -- عقدت لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس أولى جلسات الاستماع للشهود في تحقيق المحاكمة البرلمانية الذي يجريه المجلس ضد الرئيس جو بايدن للبحث في اتهامات للرئيس باستغلال منصبه الرسمي لمكاسب عائلية ولوجود صلات مزعومة بين بايدن والمعاملات التجارية الخاصة لابنه هانتر.
وحسب الموقع الرسمي للجنة فقد تمت دعوة أربعة شهود بينهم مساعدة سابقة لوزير العدل الأمريكي. وكان موضوع الجلسة "أساس التحقيق في عزل الرئيس جو بايدن".
وقال رئيس اللجنةالجمهوري جيمس كومر في كلمته الافتتاحية إن هناك "جبل من الأدلة يكشف أن جو بايدن أساء استغلال منصبه العام لتحقيق مكاسب مالية لعائلته" لكن بايدن سبق أن نفى بشكل قاطع وجود أي صلات له مع المعاملات التجارية لعائلته.
ويتهم الجمهوريون الرئيس بايدن بأنه "كذب مرارا وتكرارا بشأن المعاملات التجارية لعائلته".
وفي الـ 12 من الشهر الجاري أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي فتح تحقيق رسمي تمهيدا لإجراء محاكمة برلمانية لعزل بايدن من منصبه مشيرا إلى أن هناك "مزاعم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة (العدالة) والفساد تتطلب إجراء مزيد من التحقيق من قبل مجلس النواب". (النهاية)

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