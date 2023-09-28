الخارجية الامريكية: عملية إطلاق قمر صناعي إيراني مصدر قلق كبير

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 9 (كونا) -- اعتبرت وزارة الخارجية الامريكية اليوم الخميس ان عملية اطلاق قمر صناعي ايراني الى الفضاء "مصدر قلق كبير" مشيرة الى ان تلك الانشطة قد توفر ستارا لطهران لتطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى.
وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر خلال المؤتمر الصحفي اليومي "لقد اظهرنا منذ فترة طويلة مخاوفنا بشأن برنامج ايران الفضائي الذي يوفر طريقا لتوسيع انظمة ايران الصاروخية بعيدة المدى".
واضاف ميلر ان "معدات الاطلاق الفضائية تحتوي على تقنيات متطابقة تقريبا وقابلة للتبديل مع تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية".
وشدد على ان "استمرار ايران في تطوير قدراتها الصاروخية الباليستية يشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي ويظل مصدر قلق كبير فيما يتعلق بحظر الانتشار النووي".
واكد ان الولايات المتحدة تواصل اتباع اساليب مختلفة لمنع الانتشار النووي بما في ذلك فرض العقوبات لمواجهة التقدم الإضافي في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وقدرته على نشر الصواريخ والقذائف الصاروخية.
وكانت ايران قد اعلنت امس الاربعاء عن إطلاق القمر الصناعي "نور-3" إلى الفضاء وهو ثالث قمر صناعي عسكري ووضعه بنجاح في مدار يبعد 450 كيلومترا عن سطح الأرض.
وتنفي طهران ما تقوله الولايات المتحدة عن ان تلك الانشطة توفر ستارا لتطوير صواريخ باليسيتة.
يذكر ان الادارة الامريكية فرضت في ال19 من الشهر الجاري عقوبات جديدة مرتبطة بإيران مستهدفة أفرادا وكيانات في إيران وروسيا والصين على صلة بتطوير طهران لطائرات مسيرة وطائرات عسكرية.(النهاية)
ا م م
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