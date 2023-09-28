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الخارجية الامريكية: عملية إطلاق قمر صناعي إيراني مصدر قلق كبير

9/28/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 9 (كونا) -- اعتبرت وزارة الخارجية الامريكية اليوم الخميس ان عملية اطلاق قمر صناعي ايراني الى الفضاء "مصدر قلق كبير" مشيرة الى ان تلك الانشطة قد توفر ستارا لطهران لتطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى.
وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر خلال المؤتمر الصحفي اليومي "لقد اظهرنا منذ فترة طويلة مخاوفنا بشأن برنامج ايران الفضائي الذي يوفر طريقا لتوسيع انظمة ايران الصاروخية بعيدة المدى".
واضاف ميلر ان "معدات الاطلاق الفضائية تحتوي على تقنيات متطابقة تقريبا وقابلة للتبديل مع تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية".
وشدد على ان "استمرار ايران في تطوير قدراتها الصاروخية الباليستية يشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي ويظل مصدر قلق كبير فيما يتعلق بحظر الانتشار النووي".
واكد ان الولايات المتحدة تواصل اتباع اساليب مختلفة لمنع الانتشار النووي بما في ذلك فرض العقوبات لمواجهة التقدم الإضافي في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وقدرته على نشر الصواريخ والقذائف الصاروخية.
وكانت ايران قد اعلنت امس الاربعاء عن إطلاق القمر الصناعي "نور-3" إلى الفضاء وهو ثالث قمر صناعي عسكري ووضعه بنجاح في مدار يبعد 450 كيلومترا عن سطح الأرض.
وتنفي طهران ما تقوله الولايات المتحدة عن ان تلك الانشطة توفر ستارا لتطوير صواريخ باليسيتة.
يذكر ان الادارة الامريكية فرضت في ال19 من الشهر الجاري عقوبات جديدة مرتبطة بإيران مستهدفة أفرادا وكيانات في إيران وروسيا والصين على صلة بتطوير طهران لطائرات مسيرة وطائرات عسكرية.(النهاية)

ا م م



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