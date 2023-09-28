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الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية يبحثان مكافحة الجريمة المنظمة

9/28/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 28 - 9 (كونا) -- بحث وزراء الداخلية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس التعاون مع دول أمريكا اللاتينية في ملفات الأمن خاصة مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.
وذكر بيان للاتحاد الأوروبي أن الجانبين اتفقا خلال اجتماعهم على الحاجة إلى توحيد الجهود من أجل توفير ردود على التهديدات الإجرامية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية.
وشدد البيان على "بناء قدرات فعالة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وزيادة التعاون بين الوكالات الأوروبية وأمريكا اللاتينية".
وقال القائم بأعمال وزير الداخلية الإسباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي فرناندو غوميز" المباحثات التي جرت اليوم مع وزراء لجنة أمريكا اللاتينية للأمن الداخلي تعد لحظة مهمة لتعزيز شراكتنا الإقليمية".
وأضاف "التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية لمكافحة الجريمة المنظمة أمر أساسي". (النهاية)

ن خ / ه س ص



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