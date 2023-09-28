الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية يبحثان مكافحة الجريمة المنظمة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 28 - 9 (كونا) -- بحث وزراء الداخلية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس التعاون مع دول أمريكا اللاتينية في ملفات الأمن خاصة مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.
وذكر بيان للاتحاد الأوروبي أن الجانبين اتفقا خلال اجتماعهم على الحاجة إلى توحيد الجهود من أجل توفير ردود على التهديدات الإجرامية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية.
وشدد البيان على "بناء قدرات فعالة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وزيادة التعاون بين الوكالات الأوروبية وأمريكا اللاتينية".
وقال القائم بأعمال وزير الداخلية الإسباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي فرناندو غوميز" المباحثات التي جرت اليوم مع وزراء لجنة أمريكا اللاتينية للأمن الداخلي تعد لحظة مهمة لتعزيز شراكتنا الإقليمية".
وأضاف "التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية لمكافحة الجريمة المنظمة أمر أساسي". (النهاية)
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