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الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وغزة

9/28/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 28 - 9 (كونا) -- أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة بسبب "الأعياد اليهودية".
وقال جيش المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تصريح صحفي "بعد إجراء تقييم للوضع وتوجيهات من المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وسيتم إغلاق معابر قطاع غزة".
وأشار الى ان الاغلاق جاء بمناسبة حلول ما اسماه ب(عيد العرش) وسيبدأ من يوم غد الجمعة وينتهى صباح الاحد المقبل وفقا لتقيم الوضع الامنى.
كانت سلطات الاحتلال قد فرضت اغلاقات علي الضفة الغربية وغزة خلال الأيام الماضية بمناسبة حلول عيد (راس السنة العبرية).
و ا ب /ه س ص



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