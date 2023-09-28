الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 28 - 9 (كونا) -- أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة بسبب "الأعياد اليهودية".
وقال جيش المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تصريح صحفي "بعد إجراء تقييم للوضع وتوجيهات من المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وسيتم إغلاق معابر قطاع غزة".
وأشار الى ان الاغلاق جاء بمناسبة حلول ما اسماه ب(عيد العرش) وسيبدأ من يوم غد الجمعة وينتهى صباح الاحد المقبل وفقا لتقيم الوضع الامنى.
كانت سلطات الاحتلال قد فرضت اغلاقات علي الضفة الغربية وغزة خلال الأيام الماضية بمناسبة حلول عيد (راس السنة العبرية).
و ا ب /ه س ص
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