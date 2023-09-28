البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد: 40 مليار دولار لتطوير التجارة والاستثمار في إفريقيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 28 ـ 9 (كونا) -- قالت نائبة رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) كانايو أواني اليوم الخميس إن " الهيئة المالية قد وضعت خطة عمل تشمل تمويلات بقيمة 40 مليار دولار من أجل تطوير التارة والاستثمار في افريقيا في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026".
وأوضحت أواني في تصريح صحفي خلال لقاء بالجزائر للترويج للمعرض الإفريقي 2023 المقرر في نوفمبر المقبل بمصر أن " قيمة التمويلات التي قام بها البنك خلال الفترة ما بين 2017 و2021 في ذات الإطار قدرت بقيمة 20 مليار دولار".
وأضافت أن "أفريكسيم بنك أطلق عدة منصات وتطبيقات تهدف إلى جمع المعلومة الاقتصادية على المستوى الإفريقي من شأنها تسهيل التواصل بين المتعاملين الأفارقة وحتى بين دول القارة". (النهاية)
م ر / ه س ص
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