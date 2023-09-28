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البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد: 40 مليار دولار لتطوير التجارة والاستثمار في إفريقيا

9/28/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 28 ـ 9 (كونا) -- قالت نائبة رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) كانايو أواني اليوم الخميس إن " الهيئة المالية قد وضعت خطة عمل تشمل تمويلات بقيمة 40 مليار دولار من أجل تطوير التارة والاستثمار في افريقيا في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026".
وأوضحت أواني في تصريح صحفي خلال لقاء بالجزائر للترويج للمعرض الإفريقي 2023 المقرر في نوفمبر المقبل بمصر أن " قيمة التمويلات التي قام بها البنك خلال الفترة ما بين 2017 و2021 في ذات الإطار قدرت بقيمة 20 مليار دولار".
وأضافت أن "أفريكسيم بنك أطلق عدة منصات وتطبيقات تهدف إلى جمع المعلومة الاقتصادية على المستوى الإفريقي من شأنها تسهيل التواصل بين المتعاملين الأفارقة وحتى بين دول القارة". (النهاية)

م ر / ه س ص



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