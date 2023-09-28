موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس ناصر تقي يؤكد حرص دولة الكويت على دعم أواصر التعاون والتكامل الخليجي في مجالي الزراعة والأمن الغذائي.

الكويت - المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي يقول إن لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة التابعة لمجلس وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي قررت وضع إطار تنفيذي للأنشطة والبرامج المشتركة بين دول المجلس لا سيما في المجال الشبابي.

الرياض - بدء فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 تحت شعار "وجهة ملهمة" بمشاركة كويتية. ويشهد المعرض مشاركة 1800 دار نشر من 32 دولة موزعة على أكثر من 800 جناح عرض. 3112087 واشنطن - الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني الأسبق علي كرتي وكيانين داعمين لقوات الدعم السريع السودانية تتهمهم جميعا بتقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.

واشنطن - لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي تعقد أولى جلسات الاستماع للشهود في تحقيق المحاكمة البرلمانية الذي يجريه المجلس ضد الرئيس جو بايدن للبحث في اتهامات للرئيس باستغلال منصبه الرسمي لمكاسب عائلية ولوجود صلات مزعومة بين بايدن والمعاملات التجارية الخاصة لابنه هانتر.

بروكسل - مقتل شخصين في هجوم مسلح وقع في مدينة (روتردام) الهولندية.

موسكو - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن روسيا عازمة على مد يد العون لجنوب السودان في ضمان أمنه ومعالجة المشكلات والتعقيدات الموروثة من الماضي. (النهاية) ه س ص