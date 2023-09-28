موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس ناصر تقي يؤكد حرص دولة الكويت على دعم أواصر التعاون والتكامل الخليجي في مجالي الزراعة والأمن الغذائي.
الكويت - المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي يقول إن لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة التابعة لمجلس وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي قررت وضع إطار تنفيذي للأنشطة والبرامج المشتركة بين دول المجلس لا سيما في المجال الشبابي.
الرياض - بدء فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 تحت شعار "وجهة ملهمة" بمشاركة كويتية. ويشهد المعرض مشاركة 1800 دار نشر من 32 دولة موزعة على أكثر من 800 جناح عرض. 3112087 واشنطن - الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني الأسبق علي كرتي وكيانين داعمين لقوات الدعم السريع السودانية تتهمهم جميعا بتقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
واشنطن - لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي تعقد أولى جلسات الاستماع للشهود في تحقيق المحاكمة البرلمانية الذي يجريه المجلس ضد الرئيس جو بايدن للبحث في اتهامات للرئيس باستغلال منصبه الرسمي لمكاسب عائلية ولوجود صلات مزعومة بين بايدن والمعاملات التجارية الخاصة لابنه هانتر.
بروكسل - مقتل شخصين في هجوم مسلح وقع في مدينة (روتردام) الهولندية.
موسكو - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن روسيا عازمة على مد يد العون لجنوب السودان في ضمان أمنه ومعالجة المشكلات والتعقيدات الموروثة من الماضي. (النهاية) ه س ص
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