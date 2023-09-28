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مدحت صالح يحيى حفل الأساتذة 2 فى الأوبرا المصرية الليلة

9/28/2023 11:26:57 PM
(MENAFN- Youm7) تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واستمرارا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الأساتذة الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقام الأمسية الثانية من حفل الأساتذة فى الثامنة والنصف مساء اليوم
الجمعة 29 سبتمبر على مسرح النافورة.




مدحت صالح


وخلالها يتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى مع الحفاظ على طابعها الفريد.

جدير بالذكر ان مشروع الاساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى واعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والاجيال الجديدة.



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