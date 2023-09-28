Friday, 29 September 2023 09:32 GMT

فرقة منيب التراثية تنتهى من تصوير كليب حاسب ع الميه ياعم خليل.. صور

9/28/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Youm7) أنتهت فرقة منيب التراثية التي يقودها فتحى منيب نجل الفنان الراحل أحمد منيب بمدينة أسوان من تصوير كليب أغنية "حاسب ع الميه ياعم خليل"، من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين و توزيع موسيقي كريم عادل وأداء فرقة منيب التراثية.




فرقة منيب التراثية





فرقة منيب التراثية





فرقة منيب التراثية






فرقة منيب التراثية


ويشارك في الكليب مجموعة من الأطفال والكليب من إخراج الدكتور علاء فريد ومدير التصوير أحمد عزت و تصوير محمد الفضلي.


وتقول كلمات الأغنية

حاسب ع الميه ياعم خليل بالراحه شويه بلاش تبذير
خد م الميه علي قدك وأعمل حساب ملايين بعدك
عندي سؤال مطلوب ردك ولك مننا كل التقدير ..... ماتسبش الميه ياعم تشر
عايزين اخلاق المصري الحر للي مايرضاش
لبلده يضر فكره سليم وعقله كبير




MENAFN28092023000132011024ID1107161539

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث