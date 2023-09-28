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مسرح العرائس يقدم فكرونى ويا مسهرنى لكوكب الشرق بساقية الصاوي

9/28/2023 11:26:53 PM
(MENAFN- Youm7) يقدم مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوي حفلتين غنائيتين للسيدة أم كلثوم وذلك يوم الخميس الموافق
5 أكتوبر
سبتمبر المقبل، وستكون الحفلة الأولى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، والثانية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وستقدم أم كلثوم خلال الحفل فكرونى ويا مسهرنى .




أم كلثوم

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.


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