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رامى عاشور يحيى أولى حفلاته اليوم بالساقية

9/28/2023 11:26:53 PM
(MENAFN- Youm7) يحيي المطرب رامى عاشور حفلا غنائيا في ساقية الصاوى اليوم الجمعة، وتعد الأولى له في مصر ويقدم من خلالها عددا من المفاجآت، كما أكد في تصريحات لـ"اليوم السابع" .وأشار رامي إلى أنه متحمس بشكل كبير لخروج حفله في أفضل شكل، وأن يكون حفلا مبهجا لكل الجمهور الذى يحرص على التواجد بالحفل.

وطرح مؤخرا المطرب رامى عاشور، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "توكسيك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع أندرو منير.ويقول مطلع الأغنية: شوفت منك كتير شوفت فصيلتك معروفة مش سالكة شخصية توكسيك، بتشوق كل الناس فبيبقوا ملكك بتحاولى مع مين لا أنا بعدك.

وكان الفنان رامى عاشور، طرح مؤخراً أغنية بعنوان "هضحك برضو"
من كلمات حسام سعيد، وألحان وتوزيع إسلام رفعت.

واحترف رامي عاشور لعب الإسكواش فى عام 2006، ووصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا، كما حصل على بطولة العالم للناشئين مرتين، كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش 3 مرات أعوام 2008، 2012، 2014.

وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.

في أبريل عام 2019 أعلن رامى عاشور أسطورة الإسكواش المصري اعتزاله اللعب بشكل نهائى مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق فى اللعبة.


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