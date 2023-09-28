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عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى الأردن.. الليلة

9/28/2023 11:26:52 PM
(MENAFN- Youm7) يحيى الهضبة عمرو دياب ، مساء اليوم الجمعة، حفلاً غنائياً بدولة الأردن، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره العربى، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرح الهضبة أحدث أغنياته بعنوان "والله أبدا" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، خاصة أنه غنى فيها مقطعا من الشعر العربي للشاعر الأندلسي الشهير ابن زيدون.

كما طرح مؤخرا عددا من الأغاني الجديدة، منها أغنية "يا ليل" التي جمعته بابنه عبد الله، وهي من كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، ويقدم خلالها عمرو دياب تجربة فنية فريدة في عالم الموسيقى، كما تجمع كلمات الأغنية بين اللغتين العربية والإنجليزية، حيث يغنى نجله عبد الله دياب مقاطع باللغة الإنجليزية.


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