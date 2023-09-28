أفكار للحصول على غرفة معيشة على الطراز البوهيمى.. لو بتجددى بيتك

(MENAFN
- Youm7) غرفة المعيشة هي المكان الذى يقضى فيه الشخص معظم وقته، ليشعر بالراحة، وهو يشاهد التلفزيون بكل هدوء وراحة، ولكن قد يريد الشخص أن يجدد في ديكور غرفة المعيشة لتصبح أنيقة وجذابة وشكلها مميز، وتجمع بين لمسات الإبداعية والألوان المبهجة، مما يجعل العقل يشعر بالاسترخاء فى غرفة المعيشة، ويوجد العديد من أفكار ديكورغرفة المعيشة على الطراز البوهيمى، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "homesandgardens".
أفكار عديدة للديكور البوهيمى:
اختيار نظام الألوان الداكنة:
يمكن اختيار ديكور غرفة معيشة جذابة عن طريق إضافة ورق حائط يحتوى على رسومات تجريدية، مع إضافة أريكة تجمع بين اللون الأخضر والبرتقالى، مع اختيار سجادة خضراء اللون مع تعليق مصباح في المنتصف لمظهر متألق وجذاب.
ألوان داكنة
تطبيق الطراز البوهيمى فى مساحة صغيرة:
يمكن إضافة
أريكة منقوشة مع سجاد وطاولة قهوة مع إضافة ساعة سويدية ومقعد بذارعين لونه مميز لتكوين لوحة أنيقة، لغرفة خالية من الفوضى لجعل المساحة تتنفس مع اختيار وسائد مميزة وملونة بطبعات مختلطة الشكل.
مساحة صغيرة
ألون جريئة لأفكار غرف المعيشة على الطراز البوهيمى:
استخدام الأزهار الكلاسيكية هو أمر أساسى للحصول على غرفة معيشة مبتكرة، عن طريق إضافة ظلال وردية متوهجة بألوان جريئة، مع لمسات من اللون البرتقالى المحروق للحصول على مظهر بوهيمى مبهج ومرح بشكل لا يصدق.
الوان جريئة لغرفة المعيشة البوهيمية
طراز الغابة:
يمكن اختيار شكل جديد لغرفة المعيشة عن طريق اختيار الزخارف مستوحاة من أوراق الشجر والمناظر الطبيعية للحصول على مظهر استوائى بشكل تام، مع اختيار مقعد متناسق مع الأشكال والرسومات الطبيعة .
شكل لوحة الغابة
الجمع بين أسلوب البوهيمى والتصميم الحديث:
من السهل عمل مزج في الديكور عن طريق اختيار غرفة معيشة مبتكرة تكون به أثاث حديث، وأريكة جلد على الطراز الحديث، ويمكن تدليل النفس والجلوس في ذلك المكان الذى يعد مظهر مريح وغير رسمي، مع إضافة نباتات منزلية للحصول على غرفة مميزة .
الجمع بين أسلوب البوهيمى والتصميم الحديث
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