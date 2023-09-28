أفكار للحصول على غرفة معيشة على الطراز البوهيمى.. لو بتجددى بيتك

MENAFN - Youm7) غرفة المعيشة هي المكان الذى يقضى فيه الشخص معظم وقته، ليشعر بالراحة، وهو يشاهد التلفزيون بكل هدوء وراحة، ولكن قد يريد الشخص أن يجدد في ديكور غرفة المعيشة لتصبح أنيقة وجذابة وشكلها مميز، وتجمع بين لمسات الإبداعية والألوان المبهجة، مما يجعل العقل يشعر بالاسترخاء فى غرفة المعيشة، ويوجد العديد من أفكار ديكورغرفة المعيشة على الطراز البوهيمى، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "homesandgardens".

أفكار عديدة للديكور البوهيمى:اختيار نظام الألوان الداكنة:

يمكن اختيار ديكور غرفة معيشة جذابة عن طريق إضافة ورق حائط يحتوى على رسومات تجريدية، مع إضافة أريكة تجمع بين اللون الأخضر والبرتقالى، مع اختيار سجادة خضراء اللون مع تعليق مصباح في المنتصف لمظهر متألق وجذاب.



ألوان داكنة

تطبيق الطراز البوهيمى فى مساحة صغيرة:

يمكن إضافة

أريكة منقوشة مع سجاد وطاولة قهوة مع إضافة ساعة سويدية ومقعد بذارعين لونه مميز لتكوين لوحة أنيقة، لغرفة خالية من الفوضى لجعل المساحة تتنفس مع اختيار وسائد مميزة وملونة بطبعات مختلطة الشكل.





مساحة صغيرة

ألون جريئة لأفكار غرف المعيشة على الطراز البوهيمى:

استخدام الأزهار الكلاسيكية هو أمر أساسى للحصول على غرفة معيشة مبتكرة، عن طريق إضافة ظلال وردية متوهجة بألوان جريئة، مع لمسات من اللون البرتقالى المحروق للحصول على مظهر بوهيمى مبهج ومرح بشكل لا يصدق.



الوان جريئة لغرفة المعيشة البوهيمية

طراز الغابة:

يمكن اختيار شكل جديد لغرفة المعيشة عن طريق اختيار الزخارف مستوحاة من أوراق الشجر والمناظر الطبيعية للحصول على مظهر استوائى بشكل تام، مع اختيار مقعد متناسق مع الأشكال والرسومات الطبيعة .



شكل لوحة الغابة

الجمع بين أسلوب البوهيمى والتصميم الحديث:

من السهل عمل مزج في الديكور عن طريق اختيار غرفة معيشة مبتكرة تكون به أثاث حديث، وأريكة جلد على الطراز الحديث، ويمكن تدليل النفس والجلوس في ذلك المكان الذى يعد مظهر مريح وغير رسمي، مع إضافة نباتات منزلية للحصول على غرفة مميزة .

الجمع بين أسلوب البوهيمى والتصميم الحديث



