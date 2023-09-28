حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 29 سبتمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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- Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج.. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:
برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر: أنظر امامك
يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها حبه الشديد لعائلته وحرصه على تطوير عمله، كما يتمتع بشخصية قيادية مميزة تؤهله لتولى المناصب.
برج السرطان.. حظك اليوم 29 سبتمبر
يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها الطموح الذى يدفعه لوضع خطة جديدة لعمله طوال الوقت، كما يعشق المناظر الطبيعية والهدوء ويقدر جميع أنواع الفنون المختلفة.
مشاهير برج السرطان
ومن مشاهير
برج السرطان
النجم توم كروز، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني
لا تلتفت للخلف مرة أخرى وأنظر امامك وضع خطة جديدة تساعدك على تحقيق النجاح والتفوق في مجالك المهنى حتى تصل لما تحلم به طوال الوقت.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي
شجع شريك حياتك ودعمه طوال الوقت، ولا تحاول التقليل من شأنه حتى يشعر بالسعادة واهتمامك الدائم به، مما يقوى من علاقتكما مع مرور الوقت، لذلك احرص على فعل هذا.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي
احرص على تناول الخضروات والفواكه وشرب الماء حتى تشعر بالحيوية والنشاط، مما يدفعك لممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.
برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يعمل طوال الوقت بالحفاظ على صحته من خلال ممارسته للتمارين الرياضية، والتخلص من الأفكار السلبية السيئة.
برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر: تجنب القيل والقال
يتميز مولود برج الحوت بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها الطموح الذى يدفعه لتحقيق المزيد من النجاحات و طيبة القلب كما يميل للعيش في الخيال الذى يساعده على تطوير أفكاره.
برج الحوت في حظك اليوم 29 سبتمبر
يتسم مولود برج الحوت بصفات أخرى والتي منها الإخلاص والغيرة الشديدة على شريك حياته، والصدق، كما يتسم بحبه لأفراد عائلته وحرصه على التقرب منهم طوال الوقت.
مشاهير برج الحوت
ومن مشاهير
برج الحوت
الفنانة هيفاء وهبي، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني
لا تنصت للقيل والقال، وركز فقط في عملك وتطويره من خلال إبتكار أفكار جيدة تستطيع من خلالها إبراز مواهبك حتى تحسن صورتك أمام رؤسائك خلال الفترة المقبلة.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي
لا تعاند شريك حياتك طوال الوقت حتى تحاول إثبات وجهة نظرك، لأنك بذلك تفسد أجواء الحب والهدوء في حياتك، كما عليك إعطاء الحبيب بعض من وقتك حتى تشعره بمدى قوة حبك له.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي
احرص على اتباع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك وإياك والإفراط في تناول الدهون حتى لا تزيد من وزنك مع مرور الوقت.
برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة، أن يتبع نظام غذائى صحى يساعده في الحفاظ على صحته، ويتجنب الاستسلام للكسل مع مرور الوقت.
برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر: التزم بالقواعد
يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات والتي منها حرصه على خوض مغامرات جديدة ومثيرة طوال الوقت، كما يتمتع بحس فكاهى، كما يستطيع التكييف مع الظروف المختلفة.
برج الجوزاء في حظك اليوم
29
سبتمبر
يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها الرومانسية والمزاجية التي تجعله شخص غامض للذين لا يعرفونه جيداً، كما لا يجيد تحمل المسئولية في العلاقات العاطفية.
مشاهير برج الجوزاء
ومن مشاهير
برج الجوزاء
الفنان محمد رجب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني:
التزم بقواعد العمل ولا تتجاوزها حتى لا ترتكب المزيد من الأخطاء التي تجعلك عرضة للعقوبات، كما عليك الإلتزام بمواعيد عملك بشكل يومي.
برج الجوزاء حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
حافظ على قوة العلاقة التي بينك وبين شريك حياتك، ولا تنفعل عليه لأى سبب حتى تحافظ على استقرار علاقتكما، كما عليك بالإهتمام به والتودد له بين الحين والآخر.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي:
حافظ على صحتك ومارس التمارين الرياضية بشكل يومى واتبع نظام غذائى صحى، كما عليك بتجنب الغوص في الأفكار السلبية التي تتسبب في إفساد حالتك المزاجية.
برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة، أن يستمر في الحفاظ على قوة العلاقة بينك وبين شريك حياتك، ولا تسمح لأحد بإفساد علاقتكما حتى تشعر بالاستقرار.
برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر: تجنب التهور
يتميز مولود برج الدلو بالعديد من الصفات والتي منها الكرم الذى يجعله محبوباً من الجميع، كما يتمتع بعقلية تجارية مميزة تساعده على إبتكار أفكار لمشاريع مميزة.
برج الدلو فى حظك اليوم 29 سبتمبر
يتسم مولود برج الدلو بالمزاجية التي تجعل البعض لا يستطيع فهمه، كما يعشق أنواع الفنون، ويتمتع بعقل تحليلى، وعاشق لعمله ودائماً ما يجيد إبتكار أفكار جديدة ومختلفة.
مشاهير برج الدلو
ومن مشاهير
برج الدلو
الفنانة ياسمين صبري، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى
لا تتهور وتصدر قرارات دون دراستها جيداً حتى تحافظ على استقرار عملك، كما عليك بإبتكار أفكار جديدة ومختلفة لتتقدم للأمام وتثبت ذاتك مع مرور الوقت.
حظك اليوم لبرج الدلو على الصعيد العاطفى
اهتم بشريك حياتك واعمل على تحسين علاقتك به، ولا تجادله طوال الوقت وأنصت له جيداً حتى تساعد على تقارب الأفكار بينك وبينه مما يساعد على استقرار علاقتكما.
حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحى
مارس التمارين الرياضية بشكل يومى، ولا تفرط في تناول الأطعمة الدسمة طوال الوقت كما عليك بالتقليل من تناول مشروبات الكافيين حتى تتجنب الإصابة بالأرق.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو الفترة المقبلة
يجب على مولود برج الدلو خلال الفترة المقبلة، أن يعمل على استقرار حياته المهنية، ولا يفرط في تناول الأطعمة الدسمة حتى يحافظ على صحته مع مرور الوقت.
برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر: اهتم بنفسك
يتمتع مولود برج الميزان بعقل واعي، كما أنه عادة مايبحث عن التطور والتميز، ويتسم بحبه الشديد للعدل وحرصه على تطبيقه وتحقيق التوازن فى حياته، كما يتصف بحس فكاهى مميز.
برج الميزان في حظك اليوم 29 سبتمبر
يحرص مولود
برج الميزان
على تحقيق العدل وعادة ما يلجأ إليه المقربين لاستشارته عندما يواجهون أى مشكلة، أي أن كانت حجمها، وذلك لأنه دائما ما يفكر بعمق نتيجة إلمامه بكافة الأمور.
مشاهير برج الميزان
ومن مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني
حياتك المهنية على وشك تحقيق نقلة نوعية، عليك أن تغتنم الفرص، قد تواجه بعض العقبات، لكن لا تدعها تعيقك، وبفضل عقلك الحاد وعملك الجاد، تحقق النجاح .
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفي
قد يجد أصحاب برج الميزان أنفسهم منجذبين إلى شخص يشاركهم اهتماماتهم وعواطفهم وقيمهم، بالنسبة لأولئك الذين تربطهم علاقات بالفعل، فقد حان الوقت التفكير فى الزواج.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي
صحتك وعافيتك هي محور الاهتمام اليوم، حيث إن عقلك وجسدك وروحك مترابطان سويا، ومن المهم أن تعتني بالثلاثة، فاحصل على قسط كافٍ من النوم، وتناول طعام جيد، ومارس الرياضة بانتظام، ولا تهمل صحتك النفسية أيضاً.
برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
عملك الجاد وتفانيك واهتمامك بالتفاصيل سيؤتون ثمارهم بشكل كبير الفترة المقبلة، ولكن من المهم أن تظل متفتحا وأن تكون مرنا، وثق بحدسك، وحافظ على ثباتك، وواصل التركيز على أهدافك، ستكتشف نقاط قوة جديدة، وتتغلب على التحديات القديمة، وتطلق العنان للقوة الحقيقية بداخلك.
برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر: تفوق ونجاح
يعرف مولود برج العقرب بشخصيته العقلانية، حيث إنه يتخذ القرارات بعد دراستها جيداً، كما يتمتع بشخصية قيادية حكيمة، مما يؤهله لتولى المناصب الإدارية فى أى مؤسسة يعمل بها.
برج العقرب في حظك اليوم 29 سبتمبر
يتسم مولود
برج العقرب
بأنه مجتهد فى عمله ومخلص لمن حوله ولا يبوح بأى سر يحتفظ بها، كما إنه محبوب من الجميع، كما إنه من أنصار مقولة "نحن نعمل في صمت" لذلك فهو يعمل أكثر مما يتحدث.
مشاهير برج العقرب
ومن مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني
أنت اليوم لديك القدرة على إنجاز أي شيء تضعه في ذهنك لتنفيذه، كما تتاح أمامك فرص تساعدك فى تحقيق التفوق والنجاح، وسيتم الاعتراف بعملك الجاد وتفانيك وتحصل على التقدير الذى تستحقه.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي
اليوم هو الوقت المثالي للتواصل بصراحة مع شريكك، يجب على العقرب العازب أن يبحث عن شريك حياة يتوافق مع صفاته الشخصية حتى يكون معه أسرة صغيرة كما كان يحلم طوال الوقت.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي
اهتمامك الدائم بصحتك من خلال ممارستك للتمارين الرياضية بشكل يومى مع اتباع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية الهامة ساعدك فى الحفاظ على صحتك وجعلك تشعر بالحيوية والنشاط.
برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
سيشهد مولود برج العقرب موجة من الثقة والحزم الفترة المقبلة، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بتحركات جريئة والمخاطرة في جميع مجالات حياتهم، والاستفادة من قوتك الداخلية حتى يصل لما يحلم به.
برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر: مشروع خاص
يعرف مولود برج القوس بشخصيته الحنونة المحبة للحياة وللآخرين، كما أنه معروف بقلبه الأبيض الذي لا يحمل الكره لأحد، كما يعشق خوض المغامرات المثيرة .
برج القوس في حظك اليوم 29 سبتمبر
يحب مولود برج القوس الاهتمام بنفسه، ونادرا ما تجده مهملا في إطلالته، أو في نظامه الغذائي أو الرياضي، فهو يرى أن هذا الاهتمام يجعله متصدرا في قلوب الجميع، فالتجديد والتغير هو شعاره في الحياة.
مشاهير برج القوس
ومن مشاهير
برج القوس
علا غانم، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني
قد تشعر اليوم أنك أكثر طموحا من أي وقت مضى، فإذا كنت تتطلع إلى مواجهة تحد جديد أو تسعي وراء فرصة جديدة، فاليوم مثالي لوضع خططك موضع التنفيذ، سواء كنت تعرض مشروعا جديدا على رئيسك في العمل أو تتقدم لوظيفة جديدة.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي
سواء كنت أعزب أو في علاقة، ستشعر بروح المغامرة أكثر من أي وقت مضى، وإذا كنت في علاقة بالفعل، فأنت تتوق إلى المزيد من التجديد والتخلص من الملل.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي
مستويات الطاقة لديك مرتفعة وجسمك في حالة جيدة اليوم، اغتنم هذه الفرصة لممارسة الأنشطة البدنية التي تجلب لك السعادة، سواء كان ذلك من خلال المشي لمسافات طويلة أو الرقص أو تجربة دروس لياقة بدنية جديدة.
برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
تذكر أن تتخذ فترات راحة وتعطي الأولوية للرعاية الذاتية، الفترة المقبلة لأنها ضرورية لرفاهيتك بشكل عام، قد تكون قراراتك الجريئة، أكثر ما يميزك، ويمكنك أن تقدم استقالتك، والتفكير في عمل مشروع خاص بك.
برج الجدي.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر: فكر خارج الصندوق
لا يمتلك مولود برج الجدي الصبر الكافي، للتعامل مع الأشخاص الذين لا يتعاملون بجدية في العمل، فهو دائما على علم بأن هذا الصبر قد يأتي بنتائجه المميزة طالما يعلم جيداً ما يفعله، أما الآخرون الذين لا يلتزمون بالخطة قد يكونون سببا للمشكلات.
برج الجدي في حظك اليوم 29 سبتمبر
يعرف مولود
برج الجدي
بطبيعته المحبة للحياة والضحك، فهو يجد أن الضحك يحل المشكلات، ويفتح الأبواب المغلقة، ويزيد من المحبة والألفة بين الأشخاص.
مشاهير برج الجدي
ومن مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدي على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
برج الجدي حظك اليوم على الصعيد المهني
أنت تركز بشكل كبير على أهدافك المهنية اليوم، وستحقق تقدما كبيرا، حيث إن عملك الجاد وتصميمك سيؤتي ثماره عندما تصل إلى آفاق جديدة من النجاح في حياتك المهنية، كن منفتحا على الفرص الجديدة وراقب فرص النمو المهني، ليس هناك ما يمنعك اليوم.
برج الجدي حظك اليوم على الصعيد العاطفي
اليوم هو يوم التعبير عن حبك لشريكك، كن صريحا بشأن مشاعرك ولا تتراجع، فالقليل من الرومانسية والمودة سوف يقطع شوطا طويلا في تقريبك من شريكك، من ناحية أخرى، يجب على العزاب أن يبذلوا قصارى جهدهم ويستكشفون فرصا جديدة للحب.
برج الجدي حظك اليوم على الصعيد الصحي
حان الوقت لإعطاء الأولوية لصحتك أيها الجدي، اعتني بعقلك وجسمك من خلال البقاء نشيطا ومارس تمارين اليوجا، حتى تشعر بالراحة والاسترخاء حيث
إن عملك الجاد وتصميمك سيساعدك على تحقيق أهدافك الصحية، لذا لا تدع أي شيء يقف في طريقك.
برج الجدي وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يمكنك أن تتوقع أن تكون الفترة المقبلة مليئة بالإنجازات، طبيعتك الطموحة ستسهل عليك إنجاز مهامك بكل سهولة. سوف تكون متحفزا ومركزا، وستجد أن جهودك تؤتي ثمارها بشكل جيد، الآن هو الوقت المثالي لتحقيق ما تريده في حياتك الشخصية والمهنية.
برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر : التزم بخططك
يتميز مولود
برج الحمل
بطبية القلب والقدرة على تحمل المسئولية، كما إنه هادئ الطباع ومتمكن من تصرفاته ويجيد فن القيادة، كما أنه يتمتع بشخصية شجاعة ويعشق خوض المغامرات
ويسعى لاستكشاف كل ما هو جديد.
برج الحمل فى حظك اليوم
29 سبتمبر
يتسم مولود برج الحمل، بإطلاعه على كل ماهو جديد ومختلف وحبه الشديد لتعلم كل ماهو جديد ومختلف ويقضى بعض الوقت في قراءة كل ماهو مختلف،
كما أنه محب لعائلته ويقضى أكثر وقته بينهم .
مشاهير برج الحمل
من مشاهير برج الحمل الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى
تتعرض لبعض الضغوطات اليوم من مديرك فى العمل حاول التعامل مع الأمور بهدوء حتى لا تتعرض لخسائر مهنية أنت فى غنى عنها. عليك اتخاذ قرار حكيم فيما يتعلق بأمورك المالية واستمع إلى صوت عقلك ولا تجازف بقرارات غير محسوبة .
حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي
لا تبحث عن الحب فى الفترة الحالية فلا وقت للعواطف، أما اذا كنت فى علاقة بالفعل فحاول أن توازن بين انشغالك وضغوط الحياة وبين المحافظة على شريك حياتك .
حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى
ابتعد عن تناول المشروبات الغنية بالكافين، أنت تتناولها بكثرة وهذا يسبب لك الأرق، واحرص على ممارسة التمارين الرياضية سوف تساعدك على تحسين صحتك.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة المقبلة
حاول
أن تتعلم من دروس الماضى وتستفيد منها جيدًا لتتجنب مشاكل المستقبل. لا تنجرف عن الطريق الصحيح الذى رسمته لنفسك مهما قابلت من ضغوط وتحديات.
برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر :تحقق أحلامك
يتميز مولود
برج العذراء
بقدرته على تحمل المسئولية، وحرصه على ترتيب وتنظيم كل شىء كما يعشق عائلته، ومخلص لأصدقائه وزملائه فى العمل، فهو إنسان
صادق دائماً.
برج العذراء في حظك اليوم
29 سبتمبر
ويتسم مولود برج العذراء بصفات أخرى منها الحرص على تنظيف منزله وعدم الثقة فى أى شخص بسهولة، كما يتسم بالأمانة وسعيه الدائم لتحقيق المثالية فى كل شىء.
مشاهير برج العذراء
ومن مشاهير برج العذراء الفنان وائل كافورى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
وائل كافورى
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني
بعض التحديات في العمل اليوم بسبب بعض الزملاء، ولكن بتركيزك وعملك بجدية سيمر كل هذا بسلام، من المهم الحفاظ على الهدوء والتواصل مع الآخرين بشكل ودى.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
قد تشعر ببعض القلق اليوم ولكن يمكنك تجاوز كل هذا عن طريق التحدث بصراحة مع شريك حياتك وتوضيح له كافة الأحداث بأدق تفاصيلها.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي
قد تحتاج إلى بعض الاهتمام بصحتك وتجنب الإفراط في تناول الطعام الغني بالدهون والسكريات. فحاول ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على نمط حياة صحية.
برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
مزيد من الازدهار وتحقق أحلامك لا تتعجل فأنت شخص رائع وقادر على المثابرة والصبر، كن نفسك ولا تجعل الآخرين يؤثرون عليك.
برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر : تقبل النقد
يبدأ
برج الأسد
بين 23 يوليو و 22 أغسطس، يتميز أصحابه بقوة الشخصية والقيادة، والجاذبية والأناقة والكرم مع الآخرين، كما يتمتعون بقلب طيب ورقيق.
برج الأسد في حظك اليوم
29 سبتمبر
ويتسم مولود برج الأسد، بعزة النفس العالية كما لا يتراجع
في قرارته مهما كانت الظروف من حوله، لذلك قد تجده وحيدًا في أغلب الأحيان وعلى الرغم أنه محب لأصدقائه.
مشاهير برج الأسد
ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
فريد شوقي
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني
حاول أن تكون هادئ وتقبل نقد الآخرين، إنفعالاتك تهدد مستقبلك داخل مؤسستك، اسمع لرؤسائك في العمل، ونفذ تكاليفهم، حاول أن تأخذ بنصائح المحيطين بك.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي
أفصح عن مشاعرك وحبك ولا تكتم ما بداخلك، لأن كتمان مشاعرك لن يظهر مدى تقديرك للحبيب، لا تبخل عليه باظهار حبك وإهتمامك به لعله هو الآخر ينتظر ذلك.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي
التفكير الكثير لن يأتى إليك بمنفعة، أنت ترهق أعصابك بشكل مبالغ فيه، والصداع سيكون حليفك هذه الفترة. لذلك حاول أن تهدأ وأعمل على تحسين صحتك النفسية .
برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
التشبث بالآراء قد يجعل منك شخص غير قادر على تحمل المسئولية، ورغم عشقك للجنون، إلا أن خجلك يمنعك من التعبير عن مشاعرك، حاول أن تستخدم صراحتك المعتادة.
برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر : الحب حليفك
يتسم مولود
برج ال ثور
بشخصية متقلبة المزاج وحادة الطباع في بعض الأحيان، كما يتسم بشخصية قيادية ويسعى طوال الوقت لتحقيق التفوق والنجاح فى حياته.
برج الثور في حظك اليوم
29 سبتمبر
ويتميز مولود
برج الثور
بأنه مثقف حيث يطلع على كل ماهو جديد ومختلف، ومخلص لأصدقائه ودقيق فى عمله، كما يبدع ويبتكر فى عمله، وعنيد لذلك لا ينصت لأى رأى يخالف رأيه.
مشاهير
برج الثور
ومن مشاهيربرج الثور
الفنانة فيفى عبده، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب
برج الثورعلى الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
حظك اليوم
برج الثور
على الصعيد المهنى
لا تحاول أن تغير من واقعك، فالتغير فى عملك الوظيفى هذه الأيام ليس فى صالحك، وإن كنت تعانى من بعض المشاكل مع رؤسائك فى العمل أو زملائك حاول أن تكون أكثر هدوءا.
حظك اليوم
برج الثور
على الصعيد العاطفى
الحب سيكون بجوارك طوال هذه الفترة وسيرافقك شريك حياتك من بداية هذا العام وستلاحظ تغيرا كبيرا فى شخصيته إلى الأفضل.
حظك اليوم
برج الثور
على الصعيد الصحى
صحتك هذه الأيام متعبة بعض الشيء حاول أن تتجنب بذل أى مجهود زائد أو أى نشاط يعرضك للخطر لأن الاستهانة بالأشياء البسيطة قد تعرضك لأخطار بالغة تدرك أثارها فيما بعد.
توقعات علماء الفلك لمواليد
برج الثور
الفترة المقبلة
لا تجعل
شيء يفقدك ثقتك بنفسك ويجعلك تشعر بالذنب على أشياء لم تقترفها تعامل مع كل المشاكل بموضوعية وانظر لها كما لو أنك خارجها واحكم من هذه الزاوية.
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