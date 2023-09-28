حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 29 سبتمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج.. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:





برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر: أنظر امامك

يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها حبه الشديد لعائلته وحرصه على تطوير عمله، كما يتمتع بشخصية قيادية مميزة تؤهله لتولى المناصب.





برج السرطان.. حظك اليوم 29 سبتمبر

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها الطموح الذى يدفعه لوضع خطة جديدة لعمله طوال الوقت، كما يعشق المناظر الطبيعية والهدوء ويقدر جميع أنواع الفنون المختلفة.





مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير

برج السرطان

النجم توم كروز، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني

لا تلتفت للخلف مرة أخرى وأنظر امامك وضع خطة جديدة تساعدك على تحقيق النجاح والتفوق في مجالك المهنى حتى تصل لما تحلم به طوال الوقت.





برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

شجع شريك حياتك ودعمه طوال الوقت، ولا تحاول التقليل من شأنه حتى يشعر بالسعادة واهتمامك الدائم به، مما يقوى من علاقتكما مع مرور الوقت، لذلك احرص على فعل هذا.





برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي

احرص على تناول الخضروات والفواكه وشرب الماء حتى تشعر بالحيوية والنشاط، مما يدفعك لممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.





برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يعمل طوال الوقت بالحفاظ على صحته من خلال ممارسته للتمارين الرياضية، والتخلص من الأفكار السلبية السيئة.

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر: تجنب القيل والقال

يتميز مولود برج الحوت بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها الطموح الذى يدفعه لتحقيق المزيد من النجاحات و طيبة القلب كما يميل للعيش في الخيال الذى يساعده على تطوير أفكاره.





برج الحوت في حظك اليوم 29 سبتمبر

يتسم مولود برج الحوت بصفات أخرى والتي منها الإخلاص والغيرة الشديدة على شريك حياته، والصدق، كما يتسم بحبه لأفراد عائلته وحرصه على التقرب منهم طوال الوقت.





مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير

برج الحوت

الفنانة هيفاء وهبي، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني

لا تنصت للقيل والقال، وركز فقط في عملك وتطويره من خلال إبتكار أفكار جيدة تستطيع من خلالها إبراز مواهبك حتى تحسن صورتك أمام رؤسائك خلال الفترة المقبلة.





برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي

لا تعاند شريك حياتك طوال الوقت حتى تحاول إثبات وجهة نظرك، لأنك بذلك تفسد أجواء الحب والهدوء في حياتك، كما عليك إعطاء الحبيب بعض من وقتك حتى تشعره بمدى قوة حبك له.





برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي

احرص على اتباع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك وإياك والإفراط في تناول الدهون حتى لا تزيد من وزنك مع مرور الوقت.





برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة، أن يتبع نظام غذائى صحى يساعده في الحفاظ على صحته، ويتجنب الاستسلام للكسل مع مرور الوقت.

برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر: التزم بالقواعد

يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات والتي منها حرصه على خوض مغامرات جديدة ومثيرة طوال الوقت، كما يتمتع بحس فكاهى، كما يستطيع التكييف مع الظروف المختلفة.





برج الجوزاء في حظك اليوم29سبتمبر

يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها الرومانسية والمزاجية التي تجعله شخص غامض للذين لا يعرفونه جيداً، كما لا يجيد تحمل المسئولية في العلاقات العاطفية.





مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير

برج الجوزاء

الفنان محمد رجب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني:

التزم بقواعد العمل ولا تتجاوزها حتى لا ترتكب المزيد من الأخطاء التي تجعلك عرضة للعقوبات، كما عليك الإلتزام بمواعيد عملك بشكل يومي.





برج الجوزاء حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

حافظ على قوة العلاقة التي بينك وبين شريك حياتك، ولا تنفعل عليه لأى سبب حتى تحافظ على استقرار علاقتكما، كما عليك بالإهتمام به والتودد له بين الحين والآخر.





برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي:

حافظ على صحتك ومارس التمارين الرياضية بشكل يومى واتبع نظام غذائى صحى، كما عليك بتجنب الغوص في الأفكار السلبية التي تتسبب في إفساد حالتك المزاجية.





برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة، أن يستمر في الحفاظ على قوة العلاقة بينك وبين شريك حياتك، ولا تسمح لأحد بإفساد علاقتكما حتى تشعر بالاستقرار.

برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر: تجنب التهور

يتميز مولود برج الدلو بالعديد من الصفات والتي منها الكرم الذى يجعله محبوباً من الجميع، كما يتمتع بعقلية تجارية مميزة تساعده على إبتكار أفكار لمشاريع مميزة.





برج الدلو فى حظك اليوم 29 سبتمبر

يتسم مولود برج الدلو بالمزاجية التي تجعل البعض لا يستطيع فهمه، كما يعشق أنواع الفنون، ويتمتع بعقل تحليلى، وعاشق لعمله ودائماً ما يجيد إبتكار أفكار جديدة ومختلفة.





مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير

برج الدلو

الفنانة ياسمين صبري، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

لا تتهور وتصدر قرارات دون دراستها جيداً حتى تحافظ على استقرار عملك، كما عليك بإبتكار أفكار جديدة ومختلفة لتتقدم للأمام وتثبت ذاتك مع مرور الوقت.





حظك اليوم لبرج الدلو على الصعيد العاطفى

اهتم بشريك حياتك واعمل على تحسين علاقتك به، ولا تجادله طوال الوقت وأنصت له جيداً حتى تساعد على تقارب الأفكار بينك وبينه مما يساعد على استقرار علاقتكما.





حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى، ولا تفرط في تناول الأطعمة الدسمة طوال الوقت كما عليك بالتقليل من تناول مشروبات الكافيين حتى تتجنب الإصابة بالأرق.





توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الدلو خلال الفترة المقبلة، أن يعمل على استقرار حياته المهنية، ولا يفرط في تناول الأطعمة الدسمة حتى يحافظ على صحته مع مرور الوقت.

برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر: اهتم بنفسك

يتمتع مولود برج الميزان بعقل واعي، كما أنه عادة مايبحث عن التطور والتميز، ويتسم بحبه الشديد للعدل وحرصه على تطبيقه وتحقيق التوازن فى حياته، كما يتصف بحس فكاهى مميز.



برج الميزان في حظك اليوم 29 سبتمبر

يحرص مولود

برج الميزان

على تحقيق العدل وعادة ما يلجأ إليه المقربين لاستشارته عندما يواجهون أى مشكلة، أي أن كانت حجمها، وذلك لأنه دائما ما يفكر بعمق نتيجة إلمامه بكافة الأمور.



مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.



برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني



حياتك المهنية على وشك تحقيق نقلة نوعية، عليك أن تغتنم الفرص، قد تواجه بعض العقبات، لكن لا تدعها تعيقك، وبفضل عقلك الحاد وعملك الجاد، تحقق النجاح .



برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفي



قد يجد أصحاب برج الميزان أنفسهم منجذبين إلى شخص يشاركهم اهتماماتهم وعواطفهم وقيمهم، بالنسبة لأولئك الذين تربطهم علاقات بالفعل، فقد حان الوقت التفكير فى الزواج.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي



صحتك وعافيتك هي محور الاهتمام اليوم، حيث إن عقلك وجسدك وروحك مترابطان سويا، ومن المهم أن تعتني بالثلاثة، فاحصل على قسط كافٍ من النوم، وتناول طعام جيد، ومارس الرياضة بانتظام، ولا تهمل صحتك النفسية أيضاً.



برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة



عملك الجاد وتفانيك واهتمامك بالتفاصيل سيؤتون ثمارهم بشكل كبير الفترة المقبلة، ولكن من المهم أن تظل متفتحا وأن تكون مرنا، وثق بحدسك، وحافظ على ثباتك، وواصل التركيز على أهدافك، ستكتشف نقاط قوة جديدة، وتتغلب على التحديات القديمة، وتطلق العنان للقوة الحقيقية بداخلك.

برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر: تفوق ونجاح

يعرف مولود برج العقرب بشخصيته العقلانية، حيث إنه يتخذ القرارات بعد دراستها جيداً، كما يتمتع بشخصية قيادية حكيمة، مما يؤهله لتولى المناصب الإدارية فى أى مؤسسة يعمل بها.

برج العقرب في حظك اليوم 29 سبتمبر

يتسم مولود

برج العقرب

بأنه مجتهد فى عمله ومخلص لمن حوله ولا يبوح بأى سر يحتفظ بها، كما إنه محبوب من الجميع، كما إنه من أنصار مقولة "نحن نعمل في صمت" لذلك فهو يعمل أكثر مما يتحدث.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.





برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني



أنت اليوم لديك القدرة على إنجاز أي شيء تضعه في ذهنك لتنفيذه، كما تتاح أمامك فرص تساعدك فى تحقيق التفوق والنجاح، وسيتم الاعتراف بعملك الجاد وتفانيك وتحصل على التقدير الذى تستحقه.



برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي

اليوم هو الوقت المثالي للتواصل بصراحة مع شريكك، يجب على العقرب العازب أن يبحث عن شريك حياة يتوافق مع صفاته الشخصية حتى يكون معه أسرة صغيرة كما كان يحلم طوال الوقت.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي

اهتمامك الدائم بصحتك من خلال ممارستك للتمارين الرياضية بشكل يومى مع اتباع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية الهامة ساعدك فى الحفاظ على صحتك وجعلك تشعر بالحيوية والنشاط.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة



سيشهد مولود برج العقرب موجة من الثقة والحزم الفترة المقبلة، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بتحركات جريئة والمخاطرة في جميع مجالات حياتهم، والاستفادة من قوتك الداخلية حتى يصل لما يحلم به.





برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر: مشروع خاص

يعرف مولود برج القوس بشخصيته الحنونة المحبة للحياة وللآخرين، كما أنه معروف بقلبه الأبيض الذي لا يحمل الكره لأحد، كما يعشق خوض المغامرات المثيرة .

برج القوس في حظك اليوم 29 سبتمبر

يحب مولود برج القوس الاهتمام بنفسه، ونادرا ما تجده مهملا في إطلالته، أو في نظامه الغذائي أو الرياضي، فهو يرى أن هذا الاهتمام يجعله متصدرا في قلوب الجميع، فالتجديد والتغير هو شعاره في الحياة.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير

برج القوس

علا غانم، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.



برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني



قد تشعر اليوم أنك أكثر طموحا من أي وقت مضى، فإذا كنت تتطلع إلى مواجهة تحد جديد أو تسعي وراء فرصة جديدة، فاليوم مثالي لوضع خططك موضع التنفيذ، سواء كنت تعرض مشروعا جديدا على رئيسك في العمل أو تتقدم لوظيفة جديدة.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي



سواء كنت أعزب أو في علاقة، ستشعر بروح المغامرة أكثر من أي وقت مضى، وإذا كنت في علاقة بالفعل، فأنت تتوق إلى المزيد من التجديد والتخلص من الملل.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي



مستويات الطاقة لديك مرتفعة وجسمك في حالة جيدة اليوم، اغتنم هذه الفرصة لممارسة الأنشطة البدنية التي تجلب لك السعادة، سواء كان ذلك من خلال المشي لمسافات طويلة أو الرقص أو تجربة دروس لياقة بدنية جديدة.



برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

تذكر أن تتخذ فترات راحة وتعطي الأولوية للرعاية الذاتية، الفترة المقبلة لأنها ضرورية لرفاهيتك بشكل عام، قد تكون قراراتك الجريئة، أكثر ما يميزك، ويمكنك أن تقدم استقالتك، والتفكير في عمل مشروع خاص بك.

برج الجدي.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر: فكر خارج الصندوق

لا يمتلك مولود برج الجدي الصبر الكافي، للتعامل مع الأشخاص الذين لا يتعاملون بجدية في العمل، فهو دائما على علم بأن هذا الصبر قد يأتي بنتائجه المميزة طالما يعلم جيداً ما يفعله، أما الآخرون الذين لا يلتزمون بالخطة قد يكونون سببا للمشكلات.

برج الجدي في حظك اليوم 29 سبتمبر

يعرف مولود

برج الجدي

بطبيعته المحبة للحياة والضحك، فهو يجد أن الضحك يحل المشكلات، ويفتح الأبواب المغلقة، ويزيد من المحبة والألفة بين الأشخاص.





مشاهير برج الجدي

ومن مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدي على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.



برج الجدي حظك اليوم على الصعيد المهني



أنت تركز بشكل كبير على أهدافك المهنية اليوم، وستحقق تقدما كبيرا، حيث إن عملك الجاد وتصميمك سيؤتي ثماره عندما تصل إلى آفاق جديدة من النجاح في حياتك المهنية، كن منفتحا على الفرص الجديدة وراقب فرص النمو المهني، ليس هناك ما يمنعك اليوم.



برج الجدي حظك اليوم على الصعيد العاطفي



اليوم هو يوم التعبير عن حبك لشريكك، كن صريحا بشأن مشاعرك ولا تتراجع، فالقليل من الرومانسية والمودة سوف يقطع شوطا طويلا في تقريبك من شريكك، من ناحية أخرى، يجب على العزاب أن يبذلوا قصارى جهدهم ويستكشفون فرصا جديدة للحب.





برج الجدي حظك اليوم على الصعيد الصحي



حان الوقت لإعطاء الأولوية لصحتك أيها الجدي، اعتني بعقلك وجسمك من خلال البقاء نشيطا ومارس تمارين اليوجا، حتى تشعر بالراحة والاسترخاء حيث

إن عملك الجاد وتصميمك سيساعدك على تحقيق أهدافك الصحية، لذا لا تدع أي شيء يقف في طريقك.

برج الجدي وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يمكنك أن تتوقع أن تكون الفترة المقبلة مليئة بالإنجازات، طبيعتك الطموحة ستسهل عليك إنجاز مهامك بكل سهولة. سوف تكون متحفزا ومركزا، وستجد أن جهودك تؤتي ثمارها بشكل جيد، الآن هو الوقت المثالي لتحقيق ما تريده في حياتك الشخصية والمهنية.

برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر : التزم بخططك

يتميز مولود

برج الحمل

بطبية القلب والقدرة على تحمل المسئولية، كما إنه هادئ الطباع ومتمكن من تصرفاته ويجيد فن القيادة، كما أنه يتمتع بشخصية شجاعة ويعشق خوض المغامرات

ويسعى لاستكشاف كل ما هو جديد.





برج الحمل فى حظك اليوم29 سبتمبر

يتسم مولود برج الحمل، بإطلاعه على كل ماهو جديد ومختلف وحبه الشديد لتعلم كل ماهو جديد ومختلف ويقضى بعض الوقت في قراءة كل ماهو مختلف،

كما أنه محب لعائلته ويقضى أكثر وقته بينهم .





مشاهير برج الحمل

من مشاهير برج الحمل الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.





حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

تتعرض لبعض الضغوطات اليوم من مديرك فى العمل حاول التعامل مع الأمور بهدوء حتى لا تتعرض لخسائر مهنية أنت فى غنى عنها. عليك اتخاذ قرار حكيم فيما يتعلق بأمورك المالية واستمع إلى صوت عقلك ولا تجازف بقرارات غير محسوبة .





حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

لا تبحث عن الحب فى الفترة الحالية فلا وقت للعواطف، أما اذا كنت فى علاقة بالفعل فحاول أن توازن بين انشغالك وضغوط الحياة وبين المحافظة على شريك حياتك .





حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى

ابتعد عن تناول المشروبات الغنية بالكافين، أنت تتناولها بكثرة وهذا يسبب لك الأرق، واحرص على ممارسة التمارين الرياضية سوف تساعدك على تحسين صحتك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة المقبلة

حاول

أن تتعلم من دروس الماضى وتستفيد منها جيدًا لتتجنب مشاكل المستقبل. لا تنجرف عن الطريق الصحيح الذى رسمته لنفسك مهما قابلت من ضغوط وتحديات.

برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر :تحقق أحلامك

يتميز مولود

برج العذراء

بقدرته على تحمل المسئولية، وحرصه على ترتيب وتنظيم كل شىء كما يعشق عائلته، ومخلص لأصدقائه وزملائه فى العمل، فهو إنسان

صادق دائماً.

برج العذراء في حظك اليوم29 سبتمبر

ويتسم مولود برج العذراء بصفات أخرى منها الحرص على تنظيف منزله وعدم الثقة فى أى شخص بسهولة، كما يتسم بالأمانة وسعيه الدائم لتحقيق المثالية فى كل شىء.





مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان وائل كافورى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

وائل كافورى





برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني

بعض التحديات في العمل اليوم بسبب بعض الزملاء، ولكن بتركيزك وعملك بجدية سيمر كل هذا بسلام، من المهم الحفاظ على الهدوء والتواصل مع الآخرين بشكل ودى.





برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

قد تشعر ببعض القلق اليوم ولكن يمكنك تجاوز كل هذا عن طريق التحدث بصراحة مع شريك حياتك وتوضيح له كافة الأحداث بأدق تفاصيلها.





برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي

قد تحتاج إلى بعض الاهتمام بصحتك وتجنب الإفراط في تناول الطعام الغني بالدهون والسكريات. فحاول ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على نمط حياة صحية.





برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

مزيد من الازدهار وتحقق أحلامك لا تتعجل فأنت شخص رائع وقادر على المثابرة والصبر، كن نفسك ولا تجعل الآخرين يؤثرون عليك.

برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر : تقبل النقد

يبدأ

برج الأسد

بين 23 يوليو و 22 أغسطس، يتميز أصحابه بقوة الشخصية والقيادة، والجاذبية والأناقة والكرم مع الآخرين، كما يتمتعون بقلب طيب ورقيق.

برج الأسد في حظك اليوم29 سبتمبر

ويتسم مولود برج الأسد، بعزة النفس العالية كما لا يتراجع

في قرارته مهما كانت الظروف من حوله، لذلك قد تجده وحيدًا في أغلب الأحيان وعلى الرغم أنه محب لأصدقائه.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

فريد شوقي





برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني

حاول أن تكون هادئ وتقبل نقد الآخرين، إنفعالاتك تهدد مستقبلك داخل مؤسستك، اسمع لرؤسائك في العمل، ونفذ تكاليفهم، حاول أن تأخذ بنصائح المحيطين بك.





برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي

أفصح عن مشاعرك وحبك ولا تكتم ما بداخلك، لأن كتمان مشاعرك لن يظهر مدى تقديرك للحبيب، لا تبخل عليه باظهار حبك وإهتمامك به لعله هو الآخر ينتظر ذلك.





برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي

التفكير الكثير لن يأتى إليك بمنفعة، أنت ترهق أعصابك بشكل مبالغ فيه، والصداع سيكون حليفك هذه الفترة. لذلك حاول أن تهدأ وأعمل على تحسين صحتك النفسية .





برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

التشبث بالآراء قد يجعل منك شخص غير قادر على تحمل المسئولية، ورغم عشقك للجنون، إلا أن خجلك يمنعك من التعبير عن مشاعرك، حاول أن تستخدم صراحتك المعتادة.

برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر : الحب حليفك

يتسم مولود

برج ال ثور

بشخصية متقلبة المزاج وحادة الطباع في بعض الأحيان، كما يتسم بشخصية قيادية ويسعى طوال الوقت لتحقيق التفوق والنجاح فى حياته.





برج الثور في حظك اليوم29 سبتمبر

ويتميز مولود

برج الثور

بأنه مثقف حيث يطلع على كل ماهو جديد ومختلف، ومخلص لأصدقائه ودقيق فى عمله، كما يبدع ويبتكر فى عمله، وعنيد لذلك لا ينصت لأى رأى يخالف رأيه.





مشاهيربرج الثور

ومن مشاهيربرج الثور

الفنانة فيفى عبده، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب

برج الثورعلى الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليومبرج الثورعلى الصعيد المهنى

لا تحاول أن تغير من واقعك، فالتغير فى عملك الوظيفى هذه الأيام ليس فى صالحك، وإن كنت تعانى من بعض المشاكل مع رؤسائك فى العمل أو زملائك حاول أن تكون أكثر هدوءا.





حظك اليومبرج الثورعلى الصعيد العاطفى

الحب سيكون بجوارك طوال هذه الفترة وسيرافقك شريك حياتك من بداية هذا العام وستلاحظ تغيرا كبيرا فى شخصيته إلى الأفضل.





حظك اليومبرج الثورعلى الصعيد الصحى

صحتك هذه الأيام متعبة بعض الشيء حاول أن تتجنب بذل أى مجهود زائد أو أى نشاط يعرضك للخطر لأن الاستهانة بالأشياء البسيطة قد تعرضك لأخطار بالغة تدرك أثارها فيما بعد.





توقعات علماء الفلك لمواليدبرج الثورالفترة المقبلة

لا تجعل

شيء يفقدك ثقتك بنفسك ويجعلك تشعر بالذنب على أشياء لم تقترفها تعامل مع كل المشاكل بموضوعية وانظر لها كما لو أنك خارجها واحكم من هذه الزاوية.



























































