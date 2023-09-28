وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر.. عشان تجددى الألوان براحتك

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- Youm7) ترغب المرأة بين الحين والآخر في تغيير طلاء أظافرها بما يتوافق مع الملابس التي ترتديها والمناسبة الذاهبة إليها، ولكن المزيلات التي تحتوى على مواد كيميائية تتسبب في ضعف الأظافر مع مرور الوقت، ولتجنب ذلك نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر، والتي تعتمد على تنفيذ خطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع " stylecraze".
وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر
وصفة الخل وعصير البرتقال لإزالة طلاء الأظافر
تساعد هذه الوصفة في إزالة طلاء الأظافر وذلك من خلال خلط كمية متساوية من عصير البرتقا الطبيعي مع الخل في وعاء صغير، وغمس كرة قطنية في الخليط ومسح الأظافر والانتظار لمدة تتراوح مابين
10 إلى 15 ثانية، وبمجرد أن يبدأ طلاء الأظافر في التليين، يجب مسح الأظافر بالكرة القطنية بلطف.
طرق إزالة طلاء الأظافر
وصفة الليمون لإزالة طلاء الأظافر
يجب اختيار شريحة طازجة من الليمو وفركها بلطف على الأظافر المبللة بالماء لمدة
دقيقة تقريبًا، وبمنديل ورقى يفرك الطلاء بقوة باستخدام حركة لأعلى، وتجنب الجلد المحيط بالأظافر لمنع تهيج الجلد.
طرق طبيعية لإزالة طلاء الأظافر
وعند استخدام عصير الليمون، يجب غمس كرة قطنية ووضعها على الظفر حتى يلين طلاء الأظافر، للتمكن من فرك الطلاء بسهولة.
وصفة صودا الخبز لإزالة طلاء الأظافر
ينصح بفرك معجون الأسنان على الأظافر، مع إضافة بعض صودا الخبز واستخدام كرة قطنية لفرك الطلاء.
وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر
وصفة الخل لإزالة طلاء الأظافر
يساعد الخل في إزالة طلاء الأظافر، وذلك من خلال تحضير كرة قطنية وبعض الخل وعصير الليمون بكميات متساوية ثم نقع الأظافر في الماء الدافىء لمدة تتراوح مابين 10-15 دقيقة قبل إزالة طلاء الأظافر حتى يسرع من إزالتها ثم غمس كرة قطنية في الخليط، ووضع الخليط على الأظافر والإنتظار لمدة 10-20 ثانية، مما يساعد على إزالة بقايا طلاء الأظافر، ثم استخدام كرة قطنية أخرى لمسح الطلاء وترطيب الأظافر بعد ذلك.
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