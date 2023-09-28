وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر.. عشان تجددى الألوان براحتك

MENAFN - Youm7) ترغب المرأة بين الحين والآخر في تغيير طلاء أظافرها بما يتوافق مع الملابس التي ترتديها والمناسبة الذاهبة إليها، ولكن المزيلات التي تحتوى على مواد كيميائية تتسبب في ضعف الأظافر مع مرور الوقت، ولتجنب ذلك نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر، والتي تعتمد على تنفيذ خطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع " stylecraze".





وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافروصفة الخل وعصير البرتقال لإزالة طلاء الأظافر

تساعد هذه الوصفة في إزالة طلاء الأظافر وذلك من خلال خلط كمية متساوية من عصير البرتقا الطبيعي مع الخل في وعاء صغير، وغمس كرة قطنية في الخليط ومسح الأظافر والانتظار لمدة تتراوح مابين

10 إلى 15 ثانية، وبمجرد أن يبدأ طلاء الأظافر في التليين، يجب مسح الأظافر بالكرة القطنية بلطف.

طرق إزالة طلاء الأظافر





وصفة الليمون لإزالة طلاء الأظافر

يجب اختيار شريحة طازجة من الليمو وفركها بلطف على الأظافر المبللة بالماء لمدة

دقيقة تقريبًا، وبمنديل ورقى يفرك الطلاء بقوة باستخدام حركة لأعلى، وتجنب الجلد المحيط بالأظافر لمنع تهيج الجلد.

طرق طبيعية لإزالة طلاء الأظافر





وعند استخدام عصير الليمون، يجب غمس كرة قطنية ووضعها على الظفر حتى يلين طلاء الأظافر، للتمكن من فرك الطلاء بسهولة.







وصفة صودا الخبز لإزالة طلاء الأظافر

ينصح بفرك معجون الأسنان على الأظافر، مع إضافة بعض صودا الخبز واستخدام كرة قطنية لفرك الطلاء.

وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر





وصفة الخل لإزالة طلاء الأظافر

يساعد الخل في إزالة طلاء الأظافر، وذلك من خلال تحضير كرة قطنية وبعض الخل وعصير الليمون بكميات متساوية ثم نقع الأظافر في الماء الدافىء لمدة تتراوح مابين 10-15 دقيقة قبل إزالة طلاء الأظافر حتى يسرع من إزالتها ثم غمس كرة قطنية في الخليط، ووضع الخليط على الأظافر والإنتظار لمدة 10-20 ثانية، مما يساعد على إزالة بقايا طلاء الأظافر، ثم استخدام كرة قطنية أخرى لمسح الطلاء وترطيب الأظافر بعد ذلك.



