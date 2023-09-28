من قضم الأظافر إلى التدخين.. كيف تتخلص من عاداتك السيئة؟

MENAFN - Youm7) هناك الكثير من العادات التي نقوم بها بشكل يومى، منها الجيد ومنها السيئ وغير الصحي، وفي الحالتين قد تؤثر تلك العادات على حياتنا سواء بشكل إيجابي أو سلبي، ولكن الخطورة تكمن في تلك العادات السلبية ، وبحسب موقع "Healthline" لا يوجد شيء نقوم به يزعجنا إلا وله علاج، فهناك دائماً أشياء يمكنك القيام بها لكسر نمط العادات السيئة من أجل البدء في اتخاذ خيارات أفضل، والتى نستعرضها فى هذا التقرير لتكون حياتك أكثر صحة وإيجابية.

التوقف عن استخدام الكلمات البذيئة



استخدام الكلمات البذيئة والسب في المحادثات غير الرسمية لا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لبعض الأشخاص فقط، ولكن يعتبر

أمرا بغيضا تماما، ولذلك أولى الخطوات للتخلص من تلك العادات السيئة هي الاعتراف، والتفكير دائما في الكلمات الجيدة، والتعامل مع الجميع بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع الكبار، والتفكير في بدائل للكلمات غير الجيدة، حتى التعود عليها ولتغيير تلك العادة، يمكن التحكم في الشعور بالغضب والبقاء فى صمت كلما فكر الشخص فى التحدث بطريقة غير لائقة.

منع الكلمات البذيئة التوقف عن قضم الأظافر

قضم الأظافر من أكثر العادات السيئة التي يمارسها البعض، يمكن أن يؤدي قضم أظافرك إلى بدء نموها بطريقة غير طبيعية، ويمكن أن تلحق الضرر بأسنانك، فهناك بعض الحيل البسيطة التي يجب العمل عليها، وهي التأكد من قص أظافرك دائما قدر الإمكان وستجعل على الفور من الصعب جدا الوصول إلى أي مكان بأسنانك، أو استخدام الطلاء المر الذى يجعل المرأة تنفر من الاقتراب من تذوق أظافرها عند قضمها.



قضم الأظافر الإقلاع عن تدخين السجائر

تدخين السجائر ليس عادة سيئة فحسب، بل هى في الواقع عادة غير صحية، إذا كنت تدخن الكثير من السجائر في حياتك، فقد يؤدي ذلك إلى إصابتك بعدد كبير من المشكلات الصحية بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الرئة والسكتات الدماغية. كلما أسرعت في التخلص من عادة التدخين، أصبح من الأسهل على جسمك أن يقوى من الداخل إلى الخارج، فهناك الكثير من بدائل التى تساعد فى ذلك مثل العلكة أو أقراص الاستحلاب. ويمكنك شراء هذه العناصر دون الحاجة إلى وصفة طبية.

الاقلاع عن التدخين التوقف عن تناول الوجبات السريعة

يعرف معظم الناس أن الوجبات السريعة ليست من العادات الصحية، ويمكن من هذه العادة من خلال التخطيط لتناول وجبات خفيفة عن طريق إنشاء قوائم بما يمكن تناوله على الإفطار والغداء والعشاء لعدة أيام في المستقبل، مع الاعتماد على البروتين في الوجبة الأولى للشعور بالشبع.

الوجبات السريعة



