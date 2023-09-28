من قضم الأظافر إلى التدخين.. كيف تتخلص من عاداتك السيئة؟

(MENAFN
- Youm7) هناك الكثير من العادات التي نقوم بها بشكل يومى، منها الجيد ومنها السيئ وغير الصحي، وفي الحالتين قد تؤثر تلك العادات على حياتنا سواء بشكل إيجابي أو سلبي، ولكن الخطورة تكمن في تلك العادات السلبية ، وبحسب موقع "Healthline" لا يوجد شيء نقوم به يزعجنا إلا وله علاج، فهناك دائماً أشياء يمكنك القيام بها لكسر نمط العادات السيئة من أجل البدء في اتخاذ خيارات أفضل، والتى نستعرضها فى هذا التقرير لتكون حياتك أكثر صحة وإيجابية.
التوقف عن استخدام الكلمات البذيئة
استخدام الكلمات البذيئة والسب في المحادثات غير الرسمية لا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لبعض الأشخاص فقط، ولكن يعتبر
أمرا بغيضا تماما، ولذلك أولى الخطوات للتخلص من تلك العادات السيئة هي الاعتراف، والتفكير دائما في الكلمات الجيدة، والتعامل مع الجميع بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع الكبار، والتفكير في بدائل للكلمات غير الجيدة، حتى التعود عليها ولتغيير تلك العادة، يمكن التحكم في الشعور بالغضب والبقاء فى صمت كلما فكر الشخص فى التحدث بطريقة غير لائقة.
منع الكلمات البذيئة التوقف عن قضم الأظافر
قضم الأظافر من أكثر العادات السيئة التي يمارسها البعض، يمكن أن يؤدي قضم أظافرك إلى بدء نموها بطريقة غير طبيعية، ويمكن أن تلحق الضرر بأسنانك، فهناك بعض الحيل البسيطة التي يجب العمل عليها، وهي التأكد من قص أظافرك دائما قدر الإمكان وستجعل على الفور من الصعب جدا الوصول إلى أي مكان بأسنانك، أو استخدام الطلاء المر الذى يجعل المرأة تنفر من الاقتراب من تذوق أظافرها عند قضمها.
قضم الأظافر الإقلاع عن تدخين السجائر
تدخين السجائر ليس عادة سيئة فحسب، بل هى في الواقع عادة غير صحية، إذا كنت تدخن الكثير من السجائر في حياتك، فقد يؤدي ذلك إلى إصابتك بعدد كبير من المشكلات الصحية بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الرئة والسكتات الدماغية. كلما أسرعت في التخلص من عادة التدخين، أصبح من الأسهل على جسمك أن يقوى من الداخل إلى الخارج، فهناك الكثير من بدائل التى تساعد فى ذلك مثل العلكة أو أقراص الاستحلاب. ويمكنك شراء هذه العناصر دون الحاجة إلى وصفة طبية.
الاقلاع عن التدخين التوقف عن تناول الوجبات السريعة
يعرف معظم الناس أن الوجبات السريعة ليست من العادات الصحية، ويمكن من هذه العادة من خلال التخطيط لتناول وجبات خفيفة عن طريق إنشاء قوائم بما يمكن تناوله على الإفطار والغداء والعشاء لعدة أيام في المستقبل، مع الاعتماد على البروتين في الوجبة الأولى للشعور بالشبع.
الوجبات السريعة
MENAFN28092023000132011024ID1107161532
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.