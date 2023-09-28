5 اعتقادات خاطئة للموضة.. منها ممنوع ارتداء الجينز عند بلوغ الأربعين

(MENAFN
- Youm7) لم تكن الموضة عبارة عن إكسسوارات وألوان ملابس، وطريقة معينة لارتداء الملابس فقط، بل هناك قواعد معروفة وضعها الخبراء حتى يصبح العالم كله جميل ويتمتع بالأناقة، وذلك إلى جانب أن تلك القواعد خلقت لتجنب الأخطاء، وخاصة إذا كان الفتيات والسيدات لا يتمتعن بالخبرة الكافية أو محترفات في الموضة، وعلى الرغم من تلك القواعد المعروفة، إلا أن الكثيرات منهن يفضلن اختراق أي قواعد حتى يستطعن الشعور بأنهن يسايرن خطوط الموضة مهما كانت.
ولكن هناك بعض القواعد تم وضعها منذ عشر السنوات ومع تطور الموضة أصبح من الممكن تجاوزها، أو اختيار المناسب منها أيضاً، لذا نستعرض
بعض القواعد أو الاعتقادات الخاطئة التي تم تجاوزها في الموضة هذه الفترة بل ومنها أصبحت موضة بالفعل هذا العام ومتوقع استمرارها حتى شتاء 2024 ومنها الملابس الجينز للسيدات، وفقاً لما ذكره موقع "glam".
بعد سن الأربعين ممنوع الجينز والشعر الطويل
ارتداء الجينز والشعر الطويل أمر غير مفضل للسيدات في عمر الأربعين، وعلى الرغم من أن تلك القاعدة عامة في الموضة أصبحت سارية لسنوات طويلة إلا أن مؤخرا علق الكثير من خبراء الموضة والجمال على أن الملابس والمظهر الخارجي لا يمكن أن يرتبط بعمر، فهناك الكثيرات لم يلق عليهن الشعر القصير في أي مرحلة من مراحل عمرهن، وأيضا الشعر الطويل، فهذا عكس القاعدة فهناك الكثيرات من النساء تتألقن حتى بعد تجاوز الستين، فالأمر كله يتعلق بالطريقة التي تجعلك تشعرين بأنك جميلة.
الجينز عدم ارتداء التنانير القصيرة بعد سن الأربعين
تختلف الآراء حول التنانير القصيرة والعمر كثيرا، ولكن يبدو أن معظم خبراء الموضة متفقون على أن العديد من النساء يبدون رائعات في التنانير القصيرة بغض النظر عن العمر، فإن الأمر يتطلب طريقة مناسبة لشكل الجسم، طالما أن التنورة جذابة.
الملابس القصيرة لا تخلطي الفضة بالذهب
على الرغم من أن تلك القاعدة معروفة أول للحفاظ على الذهب والفضة، إلا أن العلامة التجارية شانيل
أطلقت كوليكشن
2017
و الذى أثار إعجاب العالم بعد مزج السلاسل الذهبية والفضية معا، مما جعل الكثير يكسرون تلك القاعدة من وقتها وحتى الآن.
الذهب تتطابق حقيبتك تماماً مع حذائك أو حزامك
وعلى الرغم من أن المبدأ التوجيهي للأسلوب الكلاسيكي ليس خاطئا تماما، إلا أن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية، من المحتمل أن تتناسب الحقيبة غير الرسمية مع الأحذية الكلاسيكية أو أحذية الحفلات، حتى لو كانت بنفس اللون، لكن ليس من الضروري أن تتطابق الحقائب والأحزمة والأحذية تماما الأمر الذي قد يبدو قاسيا وعفا عليه الزمن بعض الشيء.
حقيبة يد وحذاء تجنب التنانير الطويلة إذا كنت قصيرة القامة
تعتمد تلك القاعدة على نوع جسمك، حيث يمكن للتنانير مهما كان طولها أن تجعلك تبدين قصيرة أو طويلة اعتمادا على أسلوبك في تنسيقها.
التنانير الطويلة
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