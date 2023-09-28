5 اعتقادات خاطئة للموضة.. منها ممنوع ارتداء الجينز عند بلوغ الأربعين

MENAFN - Youm7) لم تكن الموضة عبارة عن إكسسوارات وألوان ملابس، وطريقة معينة لارتداء الملابس فقط، بل هناك قواعد معروفة وضعها الخبراء حتى يصبح العالم كله جميل ويتمتع بالأناقة، وذلك إلى جانب أن تلك القواعد خلقت لتجنب الأخطاء، وخاصة إذا كان الفتيات والسيدات لا يتمتعن بالخبرة الكافية أو محترفات في الموضة، وعلى الرغم من تلك القواعد المعروفة، إلا أن الكثيرات منهن يفضلن اختراق أي قواعد حتى يستطعن الشعور بأنهن يسايرن خطوط الموضة مهما كانت.

ولكن هناك بعض القواعد تم وضعها منذ عشر السنوات ومع تطور الموضة أصبح من الممكن تجاوزها، أو اختيار المناسب منها أيضاً، لذا نستعرض

بعض القواعد أو الاعتقادات الخاطئة التي تم تجاوزها في الموضة هذه الفترة بل ومنها أصبحت موضة بالفعل هذا العام ومتوقع استمرارها حتى شتاء 2024 ومنها الملابس الجينز للسيدات، وفقاً لما ذكره موقع "glam".

بعد سن الأربعين ممنوع الجينز والشعر الطويل

ارتداء الجينز والشعر الطويل أمر غير مفضل للسيدات في عمر الأربعين، وعلى الرغم من أن تلك القاعدة عامة في الموضة أصبحت سارية لسنوات طويلة إلا أن مؤخرا علق الكثير من خبراء الموضة والجمال على أن الملابس والمظهر الخارجي لا يمكن أن يرتبط بعمر، فهناك الكثيرات لم يلق عليهن الشعر القصير في أي مرحلة من مراحل عمرهن، وأيضا الشعر الطويل، فهذا عكس القاعدة فهناك الكثيرات من النساء تتألقن حتى بعد تجاوز الستين، فالأمر كله يتعلق بالطريقة التي تجعلك تشعرين بأنك جميلة.

الجينز عدم ارتداء التنانير القصيرة بعد سن الأربعين

تختلف الآراء حول التنانير القصيرة والعمر كثيرا، ولكن يبدو أن معظم خبراء الموضة متفقون على أن العديد من النساء يبدون رائعات في التنانير القصيرة بغض النظر عن العمر، فإن الأمر يتطلب طريقة مناسبة لشكل الجسم، طالما أن التنورة جذابة.

الملابس القصيرة لا تخلطي الفضة بالذهب

على الرغم من أن تلك القاعدة معروفة أول للحفاظ على الذهب والفضة، إلا أن العلامة التجارية شانيل

أطلقت كوليكشن

2017

و الذى أثار إعجاب العالم بعد مزج السلاسل الذهبية والفضية معا، مما جعل الكثير يكسرون تلك القاعدة من وقتها وحتى الآن.

الذهب تتطابق حقيبتك تماماً مع حذائك أو حزامك

وعلى الرغم من أن المبدأ التوجيهي للأسلوب الكلاسيكي ليس خاطئا تماما، إلا أن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية، من المحتمل أن تتناسب الحقيبة غير الرسمية مع الأحذية الكلاسيكية أو أحذية الحفلات، حتى لو كانت بنفس اللون، لكن ليس من الضروري أن تتطابق الحقائب والأحزمة والأحذية تماما الأمر الذي قد يبدو قاسيا وعفا عليه الزمن بعض الشيء.

حقيبة يد وحذاء تجنب التنانير الطويلة إذا كنت قصيرة القامة

تعتمد تلك القاعدة على نوع جسمك، حيث يمكن للتنانير مهما كان طولها أن تجعلك تبدين قصيرة أو طويلة اعتمادا على أسلوبك في تنسيقها.

التنانير الطويلة



