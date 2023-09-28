عدد السفن العابرة لقناة السويس يرتفع إلى 2158 سفينة يوليو الماضى

MENAFN - Youm7) ارتفع إجمالي عدد السفن العابرة في قناة السويس في شهر يوليو الماضي بنسبة 2.6%، حيث سجل إجمالي اعداد السفن نحو 2158 سفينة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 2103 في نفس الشهر من عام 2022، بزيادة بلغت نحو 55 سفينة.





وتوزع أعداد السفن بواقع 727 ناقلة بترول في يوليو الماضي، مقابل 615 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 112 ناقلة بترول، كما بلغ عدد السفن الأخرى نحو 1431 سفينة في يوليو الماضي، مقابل 1431 سفينة في نفس الشهر عام 2022.





وكشفت بيانات جهاز الإحصاء في وقت سابق، عن تسجيل إجمالي عدد السفن العابرة لقناة السويس نحو 176.6 ألف سفينة خلال 10 سنوات، في الفترة من 2010 وحتى 2020، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ 18.1 ألف سفينة خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 17.7 ألف سفينة خلال عام 2011/2012 بنسبة انخفاض بلغت 2.1%.

وانخفض عدد السفن في العام المالي التالي لتسجل 16.66 ألف سفينة بنسبة انخفاض بلغت 5.7% عن العام المالي 2011/2012، وعاد للارتفاع خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 16.74 ألف سفينة بنسبة ارتفاع قدرها 0.5% عن العام المالي السابق عليه.





وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء ارتفاع عدد السفن خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 17.5 ألف سفينة بنسبة ارتفاع قدرها 4.8% عن العام المالي 2013/2014، وسجل 17.3 ألف سفينة خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 1.7% عن العام المالي السابق عليه.