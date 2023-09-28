مبادرة القرية الخضراء تنجح فى تحقيق17 هدفاً للتنمية المستدامة

MENAFN - Youm7) نجحت المبادرة الخضراء فى قرية فارس تحقيق اهداف التنمية المستدامة والتى تصل لـ 17 هدفا ومن ضمن المشروعات التي تمت محطة الطاقة الشمسيّة بطاقة 26 ميجاوات محطة معالجة الصرف الصحى الثلاثيّة بطاقة 3000 متر مكعب / يوم تطوير محطة تنقية مياه فارس رقم (1 و2) بطاقة 8000 متر مكعب / يوم تطوير المرسى النهرى وتأهيل وتبطين الفرع البحرى لقرية فارس والمتقاطع مع ترعة كلابشة بطول 2.5 كم رفع كفاءة شبكة الإنارة بإضافة أعمدة جديدة وكشافات ليد موفّرة للطاقة تخطيط وتوفير المحاور وتأهيل الطرق تنفيذ مشروعات كهرباء داخل القرية وتشييد مبانى مُوزّع كهرباء بداخله لوحة توزيع، وعمل نقاط إسعاف، بناء ست عمارات سكنيّة للأسر الأولى بالرعاية يستفيد منها 250 فردًا.كما تم إنشاء مُجمّع خدمات حكومية يُقدّم ست خدمات عامة إنشاء جمعية زراعيّة متكاملة، ووحدة بيطرية، إقامة وحدة طب الأسرة، إنشاء أول مكتب بريد أخضر على مُستوى الجمهوريّة، وفقًا لمعايير البناء الأخضر تطوير مركز الشباب تطوير مدرسة فارس الإعدادية 11 فصلا، ودعم المُشاركة المُجتمعيّة، وزيادة الوعى من خلال ندوات ولوحات توعية.1-القضاء على الفقر





إنشاء 6 عمارات سكنية بما يعادل 48 وحده سكنية يستفيد منها 250 شخصاً وتوفير وحدة اجتماعية2 القضاء التام على الجوعإنشاء مركز خدمات زراعية تنفيذ جمعية زراعية مُتكاملة، ووحدة بيطرية3- الصحة الجيدةانشاء وحدة صحية وو2 نقاط إسعاف4- التعليم الجيدتطوير مدرسة "فارس" الإعدادية وإنشاء 11 فصلا ومحو أمية 155 مستفيدا5- المساواة بين الجنسينحملات توعية كروت ميزة وبطاقات رقم قومى للسيدات وقروض متناهية الصغر ومركز تنمية أسرة6- المياه النظيفةمشروع صرف صحى متكامل ومحطة معاجلة صرف صحى ثلاثية بطاقة 3 آلاف م/3يوم ومحطات تنقية مياه شرب بطاقة 8 آلاف م/3يوم7- طاقة نظيفة وبأسعار معقولةتوصيل شبكة الغاز الطبيعى وتطوير خدمات الكهرباء8- العمل اللائق ونمو الاقتصادتوفير فرص عمل من القروض وخدمات الشمول المالي9- الصناعة والابتكاربرامج تدريبية رقمية بحيث بلغ عدد المستفيدين 150 مستفيداً10- الحد من أوجه عدم المساواةتطوير توابع القرية والبالغة 8 توابع11- مدن ومجتمعات محلية مستدامةرصف وتثبيت 33 كم طرق داخلية إنشاء حمور كلابشة إنشاء سوق ووحدة إطفاء وموقف12 – الاستهلاك والإنتاجتأهيل وتبطين ترع بطول 2.6 كم13- العمل المناخىإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 26 ميجا وات14- الحياة تحت المياهتطوير المرسى النهري15- الحياه فى البرإنشاء حديقة ترفيهية16- السلام والعدل والمؤسسات القويةإنشاء مركز خدمات حكومية، ومركز شباب، إنشاء أول مكتب بريد "أخضر"17 – عقد الشراكات لتحقيق الأهدافتوصيل شبكة ألياف ضوئية لـ )683 مبنى( وإنشاء برج شبكات محمولوبلغ عدد المشروعات التى تم تنفيذها والتى تصل لـ 35 مشروعًا ومبنى أخضر، بمشاركة عشر جهات، وتبلغ تكلفة الأعمال 610 مليون جنيه، ونصيب الفرد 36 ألف جنيه، وتم إصدار شهادة ترشيد" لقرية فارس عام 2022 بنجاح، بعد اجتيازها الاختبارات والتحقق من توفّر المعايير من خلال الزيارات الميدانية.