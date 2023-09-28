5 نقاط تشرح اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والإمارات وأهميتها

MENAFN - Youm7) بعد توقيع البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة.. يقدم "اليوم السابع" في نقاط أبرز المعلومات مبادلة العملات ودورها في دعم الاقتصاد.





1-مبادلة العملات أو مقايضة العملات مصطلح اقتصادى يعنى تبادل السلع والمنتجات بين البلدين بالعملات المحلية أي الدرهم الإماراتى والجنيه المصرى





2- حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات بلغ 4.9 مليار دولار في عام 2022





3- تتيح الاتفاقية بين مصر والإمارات مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي





4- توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات وتيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات





تنعكس الاتفاقية بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي ودعم الجنيه المصرى وتخفيف الطلب على الدولار الأمريكي



