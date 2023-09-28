الألغاز التاريخية.. أين يوجد الكنز الذى سرقه القرصان الاسكتلندى كيد

MENAFN - Youm7) توجد بعض الألغاز التاريخية التي قد لا يتم حلها حتى الآن، يكون ذلك بسبب فقدان المواد المحفورة ذات الصلة أو تدمير موقع أثري ، إن عدم وجود إجابات يجعل هذه الألغاز أكثر إثارة للاهتمام، ومن هنا، يلقي موقع Live Science نظرة على الأسئلة التاريخية التي قد لا يكون لها تفسيرات محددة أبدًا، ومنها لغز ويليام كيد.

القرصان

كان ويليام كيد، المعروف أكثر باسم الكابتن كيد، قرصانًا اسكتلنديًا سيئ السمعة أبحر في البحار في أواخر القرن السابع عشر، تم تكليفه باعتقال القراصنة من قبل الحكومة البريطانية ولكن تم شنقه في النهاية بتهمة القرصنة في عام 1701.

قبل موته المخزي، استولى كيد على العديد من السفن ونهبها، لكن السفينة التي أوقعته في مأزق كانت سفينة Quedagh Merchant، وهي سفينة تجارية، محملة بالذهب والفضة والحرير والساتان وكنوز أخرى من الهند، وادعى كيد أنه كان هدفًا مشروعًا، نظرًا لسيطرة الفرنسيين عليه لكن كان بها قبطان إنجليزي وبضائع هندية، وهدد الإمبراطور المغولي في ذلك الوقت بإغلاق طرق التجارة أمام شركة الهند الشرقية ردًا على ذلك.

عندما اكتشف أنه تم تصنيفه على أنه قرصان، تخلى عن السفينة التي غرقت قبالة البحر الكاريبي. تم العثور أخيرًا على حطام السفينة Quedach Merchant في عام 2007.

وخلال محاكمته، كتب كيد خطابًا يزعم فيه أنه سرق حوالي 100 ألف جنيه إسترليني ودفنها في مكان ما، وخلال المحاكمة، قُدر أن إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من كل وقته على متن السفينة قد بلغ ما يقرب من 400000 جنيه إسترليني، وجادل كيد بأنه كان جنديًا شرعيًا

حتى أنفاسه الأخيرة،

وتم تعليقه ووضعه في قفص حديدي معروض فوق نهر التايمز.

وفي كلتا الحالتين، لم يتم استرداد أي من هذا الكنز على الإطلاق، وعلى الأرجح لن يتم استرداده أبدًا.