السبت.. افتتاح معرض فرسان ضى الرابع بمشاركة 24 فنانا

MENAFN - Youm7) يفتتح أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السابعة من مساء السبت المقبل، بقاعات جاليرى ضى المهندسين، معرض فرسان ضي الرابع، ويستمر لمدة شهر كامل.

يضم المعرض أعمال 24 فنانا هم أوائل وأصحاب جوائز مهرجان ضي للشباب العربى الرابع والذي أقيم في ديسمبر من العام الماضي، في فروع التصوير والنحت والرسم والخزف والجرافيك، وهم سندس محمد ومحمد التهامي وأحمد سعيد ورحاب رشدي وعمر سنادة وبانسيه أحمد ودعاء عبد الواحد وعبير عبد الباري وأحمد سليمان وخالد العجيزي وروضة نور الدين وإيمان عامر وريهام عبد الوهاب ومي صبري وسارة قنديل وعبد الله عصام ومحمود عبد الغفور ومحمد محمود عبد الله وأسماء محمود وداليا نجم ويوسف منتصر وعمرو زناتي وسارة رشوان.

بوستر معرض فرسان ضى





وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن فرسان ضي يمسكون بلجام الموهبة وهم على جوادها فى أول طريق الشهرة، يصطفون بثقة وأمل حيث السباق يبدأ من جاليرى ضي وينتهى به، يبدأ باكتشاف المواهب وينتهى بهم

فنانين كبارا، هم

فرسان ضى وفنانوها، بدأوا مواهب تتلمس طريقها بين خوف ورجاء، ثم فازوا فى مهرجانهم الرابع، والآن ضى تكرم فرسانها وتعلن بداية السباق الحقيقية.

وأكد قنديل أن الفرسان مسلحون بالموهبة والعلم وضي من ورائهم تشجع المواهب الحقيقية وتعطيها أول فرصة وتتبنى المواهب وتراقب فى زهو كيف أن أبناءها يشقون طريق الفن بثقة وشغف، ولا تبخل على هذه المواهب

بالنقد الهادف والتشجيع والرعاية وتقف وراءهم وتدفعهم.

ويضيف قنديل، ما يخرج من القلب يجد طريقه حتما إلى القلب، لذا نشهد كل عام إقبالا متزايدا ورغبة فى المشاركة لإدراك الشباب نزاهة التحكيم ومنطقية النتائج وكرم التشجيع، وأنا أتأمل أعمال معرض فرسان ضي الرابع أشعر بالفخر بعد أن رسخ هذا المعرض أقدامه ونحت دوره الهام ورسالته القوية وواجه كل التحديات والمعوقات ووقف صلبا أمام كل محاولة لاقتلاعه واستطاع أن يعري أولئك الذين أغضبتهم الجسارة وأحزنهم استمرارية نجاح هذا المعرض، لذا فالسنوات الماضية لم تذهب سدي وصار بالفعل معرض الفرسان مناسبة تشكيلية هامة ينتظرها الجميع.

ونوه قنديل إلى أن الهدف كان منذ بداية سلسلة معارض الفرسان هو اكتشاف وتشجيع المواهب الجديدة والطاقات الواعدة، وبالفعل أفرزت الدورات الماضية مجموعة من الوجوه الفنية الشابة وجدت طريقها داخل الحركة التشكيلية المصرية، وصاروا جزءا لا يتجزأ من كيان هذه الحركة ونعتز أيما اعتزاز بمشاركة فنانين أصبحوا الآن من نجوم الحركة التشكيلية الشبابية، مثل أحمد صابر وكريم حلمي ومعاوية هلال ودعاء عبدالواحد ومحمد نجيب معين ومحمد التهامي ومحمد عيد ورواء الدجوي وأحمد سليمان وعبدالرحمن العجوز ومني رفعت وعمر سنادة وأحمد سعيد وآخرين، ويسرنا أن نحتفي في هذه الدورة بأعمال الفنان الشاب الراحل يوسف رأفت الذي لقي ربه وهو في ريعان شبابه إثر حادث أليم.

واختتم قنديل: تبقي التحية واجبة لرئيس مهرجان ضي للشباب العربي منذ بدايته فنان مصر الكبير الدكتور أحمد نوار والداعم الكبير لمواهب حقيقية تتحسس طريقها لتتصدر الساحة التشكيلية خلال سنوات.