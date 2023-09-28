إصدارات القومي للترجمة فى معرض الرياض الدولي للكتاب.. اعرفها

MENAFN - Youm7) يشارك المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 ، والذي تستمر فعالياته في الفترة من 28 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر المقبل.

يشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة كبيرة من إصداراته نذكر منها: "تاريخ نقدي لعقد التسعينيات"، "براءة جذرية"، "رواد على سطح القمر"، "الرواية التاريخية عند الكاتبات الأفروأمريكيات".

كما يشارك المركز القومى للترجمة بإصدارات: "سنوات القرب من دوستويفسكي"، "مثنوي سلسلة الذهب"، "دليل القارئ إلى النظرية الأدبية المعاصرة"، "القرية"، "الكتاب البري"، الأفريكانية"، "مدرسة الحمقى"، "فلسفة البلاغة"، "دراسات عن المماليك"، "إخناتون وهم التوحيد"، "إيزيس أم الاّلهة"، "حضارة مصر القديمة"، "في أثر الملوك و الغزاة"، "الاستشراق هيمنة مستمرة"، "توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية"، "ذكريات في الترجمة"، "طه حسين من الأزهر إلى السوريون"، "جعرافيات مختلفة"، "الاستشراق الطليعي".

أيضا يشارك المركز بإصدارات: "بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي 641-1517م"، "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية "، "هل يصبح الإسلام ديمقراطيًا"، "مقدمة في الاناجيل الثلاثة"، "مشاعر تصنع تاريخًا"، "مقدمة في التصوف المسيحي"، "مواجهة الفاشية في مصر"، "فهم العلاقات الدولية"، "التدين و الحراك في مصر"، "ثمن عدم المساواة"، "مدارات المجاز في الخطاب"، "الحق في الكسل"، "الاقتصاد الثقافي العالمي".

ويعرض في جناح المركز في معرض الرياض الدولي للكتاب إصدارات: "الغرب في الثقافة العربية"، "تدبر الكبر"، "الدر المثور في طبقات ربات الخدور"، "الصعود العالمي للشعبوية"، "الصحافة في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، "موسوعة علم الاجتماع"، "حقوق الملكية الفكرية وصناعات علوم الحياة"، "المياه والسلام والحرب"، "أسس الكيمياء الفيزيائية"، "تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأكريكي"، "بول ريكور"، "مغامرة المنهج"، العقلانية الجديدة"، "المعرفة المستدامة"، "المباحث العلمية البينية"، "تبرئة الأافاظ"، "اتجاهات في المسرح الأفريقي"، "بيولوجيا السعادة"، "أخلاق الحداثة"، "دماغ الأخلاق:علم النفس العصبي للأخلاق"و"أخلاق الحداثة"



