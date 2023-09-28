صدر حديثا.. ترجمة عربية لرواية قانون الحالم للفرنسى دانييل بناك

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن منشورات تكوين، في الكويت، ترجمة عربية لرواية بعنوان "قانون الحالم" للكاتب دانييل بناك، والتي نقلها إلى اللغة العربية المترجم محمد آيت حنا.

يقول المترجم محمد آيت حنا في مقدمته لرواية "قانون الحالم" إن دانييل پِناك، هو بلا شك واحد من أشد الحالات الأدبية فرادة في الساحة الأدبية الفرنسية المعاصرة. فإن كان التقسيم العام للكّتّاب يُميّز بين فئة كتّاب التجربة وفئة كتّاب المعرفة، فإن دانييل پِناك يُمثل حالة مُفرَدة، تتنطّع عن كل تصنيف؛ إنه كاتب ينهل في آنٍ من تجربته، ومن معرفته، ويحاول في كلّ عملٍ تقديم توليفة متناسبة بين المصدرين.

قانون الحالم للفرنسى دانييل بناك

ويضيف المترجم محمد آيت حنا: وهو أيضاً المؤلف الوحيد تقريبًا الذي يُحوّل سيرتَه إلى تخييل، ويُقيم مسرحاً لشخصيات هي عينها الشخصيات المحيطة به في عالمه الواقعي. وهو كذلك المؤلف الذي يبني سيرتَه، لا على المكان، كما يفعل لوكليزيو، ولا على الزمان، كما يفعل موديانو؛ بل يبنيها على التيمات. كل مؤلف جديد هو مناسبة للتفكير في تيمة جديدة، وإضافة قطعة أخرى إلى صرح السيرة. وفي عمله هذا اختار پِناك، أعقد التيمات، تيمة الحلم.

ما نسبة الواقع في الحلم؟ وما نسبة الخيال فيما نرويه من أحلام؟ جواب پِناك، 10 بالمائة واقع، والباقي خيال، خيال مركّب، ومعقّد، تعقيدَ عالم الأحلام الذي وحدَه يستطيع الجمع بين فيضان النور ودفق المِداد، وبين المخرج فيديريكو فيليني والقدّيس سباستيان.. فوضى عارمة، لكن لابد لها من قانون.. قانون الحالم!.