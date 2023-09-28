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لعبة Fortnite V-Bucks ستصبح أكثر تكلفة بعد رفع أسعارها.. اعرف التفاصيل

9/28/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Youm7) تخضع عملة لعبة Fortnit لتعديل السعر، مما سيجعل عملات V-bucks أكثر تكلفة في عدد من البلدان، و يدخل تغيير الأسعار حيز التنفيذ في 27 أكتوبر، ويؤثر على البلدان التالية: جمهورية التشيك، والدنمارك، ودول منطقة اليورو، والمجر، واليابان، والنرويج، وبولندا، ورومانيا، والسويد، وتركيا، والولايات المتحدة (بالإضافة إلى البلدان التي تستخدم الدولار الأمريكي في واجهات متاجر Fortnite )، وفقا لتقرير theverge.



وقالت شركة Epic Games المطورة في بيان عند الإعلان عن التغييرات: "تستند هذه التعديلات إلى عوامل اقتصادية مثل التضخم وتقلبات العملة، وتتبع توافقات تسعير مماثلة تم الانتهاء منها مؤخرًا في المملكة المتحدة وكندا والمكسيك".



والتغييرات ليست ضخمة، لكنها ستكون ملحوظة لأولئك الذين ينفقون الأموال بشكل متكرر على اللعبة، وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ستبدو الأسعار الجديدة كما يلي:



. 1000 نقود V-Bucks – 8.99 دولارًا أمريكيًا، 7.99 دولارًا أمريكيًا سابقًا



. 2800 نقود V-Bucks – 22.99 دولارًا أمريكيًا، 19.99 دولارًا أمريكيًا سابقًا



. 5000 نقود V-Bucks – 36.99 دولارًا أمريكيًا، 31.99 دولارًا أمريكيًا سابقًا



. 13500 نقود V-Bucks – 89.99 دولارًا أمريكيًا، سابقًا 79.99 دولارًا أمريكيًا



وتؤثر التغييرات أيضًا على عدد قليل من حزم المحتوى ويمكنك رؤية جميع الأسعار المعدلة هنا كما ذكرناها ولكن سعر الاشتراك الشهري في Fortnite Crew سيظل كما هو.







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