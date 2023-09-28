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إطلاق Chromeos 117 بمظهر جديد وتحكم أفضل فى الشحن والكاميرات

9/28/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Youm7) تضيف جوج عرضًا جديدًا للإعدادات السريعة بأزرار أكبر وشحن متكيف وعرض منفصل للإشعارات ومجموعة من الميزات الجديدة الأخرى، وفقا لتقرير theverge.



وتعمل جوجل على دفع تحديث كروم OS الجديد الذى يقدم ترقيات مهمة، بما في ذلك المظهر الجديد وبعض عناصر التحكم المفيدة في شحن البطارية وإعدادات إمكانية الوصول إلى الألوان المميزة والمزيد ( عبر 9to5Google ).



ويعتمد ChromeOS، الآن في الإصدار الثابت 117 ، فلسفة التصميم "Material You" من Google، وهو المظهر الجديد الجذري الذي تم تقديمه على Android 12 في عام 2021 ، ويظهر التغيير بشكل أكثر بروزًا في عرض الإعدادات السريعة المعاد تصميمه والذي أصبح الآن أسهل في التحديد (و read) أزرار مستطيلة لشبكة Wi-Fi وBluetooth وإعدادات أخرى مقارنة بأيقونات الدائرة الصغيرة السابقة.



وستحصل أجهزة ChromeOS المحدثة أيضًا على لوحة إشعارات جديدة في أسفل يمين الشاشة، مما يتيح لك وصولاً أسهل إلى الرسائل الجديدة ورسائل البريد الإلكتروني والتنبيهات الأخرى من التطبيقات.



كما يحصل التقويم أيضًا على طريقة عرض Up Next تمت ترقيتها مع إمكانية الانتقال بسهولة إلى مكالمات الفيديو، بالإضافة إلى ذلك، هناك مؤشرات خصوصية جديدة توضح متى تكون الكاميرا والميكروفون قيد الاستخدام في منطقة الحالة أسفل يمين الشاشة.



ويتيح لك البرنامج الجديد أيضًا العثور على مواصفات جهاز Chromebook (أو جهاز ChromeOS آخر)، مثل وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي، من خلال بحث بسيط في Launcher ، على عكس في السابق، كانت هناك خطوات معقدة للعثور على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وكانت المعلومات الأخرى تتطلب مساعدة تطبيقات الطرف الثالث مثل Cog للكشف عنها.



وللمساعدة في إطالة عمر البطارية، يتمتع ChromeOS الآن بشحن تكيفي يمكنه الاحتفاظ بالشحن بنسبة 80 % واستخدام التعلم الآلي للتنبؤ بموعد قيام المستخدم بفصله حتى يتمكن من الشحن بنسبة 100 % قبل ذلك الوقت. (يمكنك الوصول إلى الميزة بالانتقال إلى الإعدادات > الجهاز > الطاقة > الشحن التكيفي.)



وأخيرًا، تضيف Google ألوانًا مميزة جديدة حتى يتمكن المستخدمون الذين يعانون من قصور في رؤية الألوان من التنقل بشكل أفضل في الواجهة، ويمكن العثور على هذه الميزة في إعدادات إمكانية الوصول لنظام ChromeOS ضمن "العرض والتكبير".







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