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أبل تطلق ميزة Iphone Wallet لمستخدمى المملكة المتحدة.. اعرف التفاصيل

9/28/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت شركة Apple
ميزة iPhone Wallet الجديدة في الإصدار التجريبي والتي تتيح لمستخدمي المملكة المتحدة رؤية رصيد حساباتهم الحالي، إلى جانب الودائع والمدفوعات الأخيرة، حسبما أفاد موقع 9to5Mac، وهذة الميزة مدعومة من Open Banking API في المملكة المتحدة، ويأتي بعد شراء Apple لشركة Credit Kudos، وهي شركة تستخدم Open Banking لمنح المستخدمين لمحة عن صحتهم المالية وجدارتهم الائتمانية.



وتصل الميزة الجديدة، التي تعرض أيضًا للمستخدمين أرصدتهم بعد شراء شيء ما باستخدام Apple Pay، كجزء من الإصدار التجريبي للمطورين iOS 17.1 ، ويجب على المستخدمين أولاً ترخيص ذلك من خلال تطبيق Wallet، ثم المصادقة باستخدام تطبيق البنك الخاص بهم أو موقع الويب الخاص بهم، وسيتم تخزين جميع البيانات المصرفية بشكل صارم على أجهزة المستخدمين وليس على خوادم Apple، وفقا لتقرير engadget.



وتعد إضافة Wallet إحدى ميزات Apple النادرة التي يتم عرضها لأول مرة في منطقة خارج الولايات المتحدة، ولا تتوفر لدى Apple بطاقة Apple Card الخاصة بها في المملكة المتحدة حتى الآن، لذا فهي لاعب صغير نسبيًا في المنطقة حتى الآن.



وفي الوقت نفسه، فإن شرائها لـ Credit Kudos يمنحها اتصالات رئيسية في الخدمات المصرفية المفتوحة، و تستفيد واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالشركة الأخيرة من النظام الأساسي المصرفي المفتوح في المملكة المتحدة لتحليل بيانات الحساب المصرفي، بهدف مساعدة مقدمي الخدمات المصرفية على اتخاذ قرارات أسرع وأفضل للأشخاص الذين يبحثون عن قروض أو خدمات مالية أخرى.



وتعد الخدمات المصرفية المفتوحة التي تجبر البنوك التسعة الكبرى في المملكة المتحدة على نشر بياناتها بشكل آمن وموحد فريدة من نوعها في المنطقة وغير موجودة في الولايات المتحدة (رغم أن الحكومة تعمل على إيجادها)، وقدمت أوروبا نظامًا مشابهًا يسمى PSD2 في عام 2020 وهما متشابهان، لذلك يمكن لشركة Apple جلب نفس الميزات إلى أوروبا، حيث تهيمن بشكل فعال على أنظمة الدفع القائمة على الهواتف الذكية باستخدام Apple Wallet.







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