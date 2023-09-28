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تحرير الصور بتقنية الذكاء الاصطناعى التوليدى قادم إلى Instagram.. اعرف ازاى

9/28/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت ميتا في الوفاء بوعدها بجلب الذكاء الاصطناعي التوليد إلى جميع منتجاتها، و في حدث Connect الخاص بالشركة كشفت عن ميزات جديدة لتحرير الصور وإنشاء الملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي لـ Instagram.



وتشبه الأداة التي تسمى "إعادة التصميم" إلى حد ما مرشح الذكاء الاصطناعي التوليدي فائق الشحن، فهو يتيح للمستخدمين إعادة مزج صورهم الحالية في أشكال مختلفة، وأوضحت الشركة: "فكر في كتابة وصف مثل "ألوان مائية" أو مطالبة أكثر تفصيلاً مثل "مجمعة من المجلات والصحف" لوصف الشكل والمظهر الجديد للصورة التي تريد إنشاءها"، وفقا لتقريرengadget.



وقامت الشركة أيضًا بمعاينة أداة جديدة تسمى "الخلفية"، وهي ميزة شاشة خضراء تعمل بالذكاء الاصطناعي ، ويمكن للمستخدمين كتابة مطالبات مثل "ضعني أمام الشفق القطبي سامية" لإنشاء نسخة جديدة من الصورة مع تطبيق الخلفية ذات الصلة ، ولم تذكر الشركة متى ستكون التغييرات والخلفية متاحة لمستخدمي Instagram، لكنها قالت إن الأدوات ستصل "قريبًا".



وأضافت أن المنشورات التي تم إنشاؤها باستخدام كل من الخلفية والتغييرات ستأتي مع تسميات تشير إلى "استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل فرص الخلط بين الأشخاص وبين المحتوى الذي أنشأه الإنسان ، ولم تشارك Meta الشكل الذي ستبدو عليه التسميات ، ولكن تم رصد شاشات المعلومات التي تقول "الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة Meta AI" مسبقًا في Instagram.



كما عرضت Meta أيضًا ملصقات جديدة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي ستكون متاحة على Instagram، بالإضافة إلى WhatsApp وMessenger وFacebook Stories، و تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء ملصقات مخصصة لمحادثاتهم وقصصهم بسرعة عبر المطالبات النصية، وقال ميتا إنه سيتم طرح الملصقات "لاختيار مستخدمي اللغة الإنجليزية" لتطبيقات الشركة "خلال الشهر المقبل".



وتأتي هذه الميزات في الوقت الذي وعد فيه مارك زوكربيرج مرارًا وتكرارًا بأن ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية ستأتي إلى كل تطبيق مملوك لـ Meta،
وأعلنت الشركة أيضًا عن أكثر من 25 روبوتًا للدردشة مدعمًا بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك العديد من الشخصيات المستندة إلى مشاهير ومبدعين حقيقيين.







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