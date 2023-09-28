كيفية إزالة الصوت من مقاطع فيديو قبل مشاركته على واتساب

MENAFN - Youm7) أضاف تطبيق واتساب الكثير من الميزات المفيدة، وإحدى هذه الميزات تتيح لك إزالة الصوت من مقاطع الفيديو قبل إرسالها في الدردشات أو إضافتها إلى حالة واتساب.

يمكن أن تكون ميزة كتم الفيديو مفيدة إذا كنت ترغب في مشاركة مقطع فيديو على واتساب بدون الصوت.

كيفية استخدام ميزة كتم الفيديو في واتساب

قم بتثبيت أحدث إصدار من واتساب، ثم افتح أي دردشة واتساب.

2- اضغط على أيقونة المرفق في الأسفل وانقر على أيقونة الكاميرا إذا كنت تريد تسجيل مقطع فيديو أو اضغط على أيقونة المعرض لتحديد مقطع فيديو.3- سيظهر لك الآن الفيديو على الشاشة ويمكنك تعديله هنا، اضغط على أيقونة مكبر الصوت في الجزء العلوي الأيسر لإزالة الصوت من الفيديو.4- بمجرد الانتهاء، يمكنك مشاركة الفيديو بدون صوت على WhatsApp.