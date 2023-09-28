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هولندا قتلى بإطلاق النار في مركز طبي ومنزل

9/28/2023 11:25:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الشرطة الهولندية إن عدة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن فتح شخص مسلح الرصاص عليهم في قاعة دراسية بجامعة في مدينة روتردام ومنزل قريب.
وأطلق مسلح النار داخل شقة في المدينة الهولندية ثم اقتحم مركزا طبيا مجاورا، واندلع حريقان في المكانين المذكورين ولكن تم اخمادهما.
وقالت شرطة المدينة في بيان على منصة «إكس» ان «حادثي اطلاق النار في روتردام اسفرا عن سقوط قتلى».
وألقت السلطات القبض على مشتبه به يبلغ (32 عاما) بعد أن قالت الشرطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أعيرة نارية أطلقت في مركز روتردام الطبي ومنزل.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على الإنترنت الشرطة وهي تطلب من طلاب، بعضهم يرتدي ملابس طبية، الركض للخارج مع وصول فرق من الشرطة مدججة بالسلاح لمكان الاعتداء. وأظهر مقطع آخر رجلا مكبل اليدين يرتدي سروالا مموها فيما يبدو.
وقالت الشرطة لاحقا إن هناك عدة قتلى وإنها أبلغت ذوي الضحايا، منوهة أنه ليس هناك مؤشرات على مطلق ثان للرصاص.

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