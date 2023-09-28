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قرقوش العراقية تتشح بالسواد وتزايد الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن فاجعة العرس

9/28/2023 11:25:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزايدت الدعوات امس لمحاسبة المسؤولين عن الحريق المميت الذي شب في حفل زفاف في بلدة عراقية راح ضحيته مئات القتلى والمصابين، فيما حضر المشيعون مراسم تأبين مكتظة ودفنت العائلات أحباءها، فيما وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإنزال أقصى العقوبات بحق المقصرين والمهملين في الحريق.
وفي عظة تخللها نحيب نساء يرتدين السواد، قال قس في كنيسة الطاهرة في الحمدانية، المعروفة أيضا باسم قراقوش، للمشيعين إن العراق مترابط في حزنه، لكنه انتقد المسؤولين بسبب «فسادكم ومحسوبيتكم».
وأضاف «ما في شي مطابق للمواصفات» في هذا البلد. وأنصت إليه المشيعون وبعضهم يبكي والبعض الآخر يحمل صور من فقدوا من ذويهم، وتابع قائلا إنه يتعين محاسبة المسؤولين.
في الأثناء، أعلنت السلطات العراقية انتهاء التحقيقات بالاضافة الى جملة من الإجراءات عقب الحريق المفجع الذي اندلع في قاعة أفراح الحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق، وأدى لمقتل وإصابة مئات الضحايا.
وبالتزامن مع مشاركة عشرات الأشخاص بقداس للصلاة على أرواح الضحايا، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، امس بإنزال أقصى العقوبات بحق المقصرين والمهملين في الحريق.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «رئيس مجلس الوزراء تابع ميدانيا، تقديم العلاج للمصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية، وزار الراقدين منهم في المستشفى الجمهوري ومستشفى الحمدانية، يرافقه وزراء الداخلية والصحة والثقافة والهجرة».
واطلع السوداني «على أوضاع المصابين واستمع إلى ذوي الضحايا وقدم تعازيه ومواساته لهم»، موجها «بتوفير جميع مستلزمات العلاج دون تلكؤ، ونقل الحالات الحرجة على الفور إلى خارج العراق للتشافي».
واضاف أن «رئيس الوزراء عقد اجتماعا، وأكد فيه توجيهاته بمواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة».
من جهته، أكد قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبدالله الجبوري، في تصريحات بحسب قناة «العربية ـ الحدث» امس، أن لجنة التحقيق في الحريق أنهت إجراءاتها، كاشفا عن توقيف 19 شخصا.
إلى ذلك، أكد أن هناك قصورا واضحا في تطبيق شروط السلامة بتلك القاعة التي شهدت الكارثة، بعد أن أشعلت الألعاب النارية مواد شديدة الاشتعال في سقف موقع الزفاف، وسرعان ما التهمت النيران كل شيء.
فيما بينت التحقيقات أن الألعاب النارية والأقمشة سريعة الاشتعال في سقف القاعة كانتا السبب الرئيسي لاندلاع النار.
كما أظهرت أنه لم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيسي للقاعة، عقب اشتعال النيران، وأن باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ إن النار تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة.
وتضاربت التصريحات بشأن حصيلة ضحايا الحادث الذي يعد من بين أسوأ الحرائق التي شهدها العراق في السنوات الماضية، فبينما تحدث الناطق باسم وزارة الصحة العراقية عن 94 قتيلا وأكثر من 100 جريح، قال حسن العلاف نائب محافظ نينوى أنه تأكد مقتل 113 شخصا.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريح لقناة «الجزيرة» أن هذه الحصيلة ليست نهائية بسبب وجود العديد من الحالات الحرجة في مستشفيات الموصل، كما قال رئيس فرع الهلال الأحمر في المحافظة إن حصيلة الضحايا غير نهائية بعد، لكنها تتجاوز «مئات الجرحى وعشرات القتلى».
أما الهلال الأحمر العراقي فأعلن عبر حسابه الرسمي في فيسبوك أن الحادث خلف 450 ضحية، من دون أن يحدد عدد القتلى والمصابين.
وأقيم قداس الجنازة في الهواء الطلق بمشاركة رجال دين وحشود من أبناء المنطقة وأهالي الحمدانية الذين استمعوا إلى لائحة بأسماء ممن تم التعرف على جثامينهم، وحمل رجال النعوش التي لف بعضها بالأبيض وزينت بالورود، في حين تصدرت صور الضحايا المواكب، وبينهم أطفال.
وفي كنيسة الطاهرة للسريان الكاثوليك في قرقوش صباح امس، جلست نساء متشحات بالسواد على المقاعد الخشبية وبدا الحزن والألم على وجوههن، وعلى مقعد آخر عانقت امرأة رجلا جالسا إلى جانبها لم يتمكن من كبت دموعه.
من بين المشاركين أيضا بعض الناجين منهم من ضمدت يده المحروقة وفق «فرانس برس»، ووضعت صور الضحايا من أطفال ورجال ونساء حول مذبح الكنيسة.

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