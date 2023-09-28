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كوريا الشمالية تكرس في دستورها وضعها كدولة نووية وإدانة شديدة من واشنطن وطوكيو وسيئول

9/28/2023 11:25:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كرست كوريا الشمالية في دستورها وضعها كقوة نووية، ودعا زعيمها كيم جونغ أون إلى امتلاك أسلحة ذرية أكثر حداثة لمواجهة التهديد الذي تمثله الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية امس.
وقبل عام، أقر المجلس التشريعي قانونا ينص على أن كوريا الشمالية دولة تمتلك أسلحة نووية، وقال كيم يومها إن وضع بلاده هذا «لا رجعة فيه»، لكن من دون تكريس هذا الأمر في الدستور. وأجاز القانون يومها إمكانية استخدام الأسلحة النووية بصورة وقائية.
لكن المجلس التشريعي مضى هذا الأسبوع أبعد بتكريسه في الدستور نفسه وضع البلاد كدولة مسلحة نوويا.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله في اجتماع لمجلس الشعب الذي انعقد أمس وأول من أمس إن «سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية أصبحت دائمة، بمنزلة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه». وأضاف أن كوريا تحتاج الى الأسلحة النووية لمواجهة تهديد وجودي من الولايات المتحدة وحلفائها.
وقال إن الولايات المتحدة «زادت من تهديداتها بحرب نووية لجمهوريتنا إلى أقصى حد من خلال استئناف التدريبات المشتركة الواسعة النطاق على حرب نووية ذات طبيعة عدوانية واضحة، ووضع أصولها النووية الاستراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية على أساس دائم». واعتبر كيم تعزيز التعاون الأمني الأخير بين واشنطن وسيئول وطوكيو «أسوأ تهديد فعلي». وأضاف أنه نتيجة لذلك «من بالغ الأهمية بالنسبة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية تسريع تحديث الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على ميزة الردع الاستراتيجي».
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم «شدد على ضرورة المضي قدما في العمل على تعزيز إنتاج الأسلحة النووية بشكل كبير وتنويع وسائل الضربة النووية».
لكن اليابان المجاورة قالت إن برنامج الأسلحة لكوريا الشمالية «غير مقبول على الإطلاق».
وقال وزير الدولة الياباني هيروكازو ماتسونو، ردا على قرار بيونغ يانغ إن «التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية يهدد السلام والأمن في بلادنا والمجتمع الدولي».
بدورها، أعلنت كوريا الجنوبية أن ممثلها الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية تحدث مع نظيريه الأميركي والياباني، وأن الثلاثة «أدانوا بشدة» التعديل الدستوري في كوريا الشمالية.
وقالت وزارة الخارجية في سيئول في بيان إن المسؤولين الثلاثة اتفقوا على العمل على خلق «بيئة لا يكون فيها أمام كوريا الشمالية سوى خيار نزع سلاحها النووي».
وقال خبراء إن تكريس وضع كوريا الشمالية في الدستور كدولة تمتلك السلاح النووي يضعف بدرجة أكبر الآمال في إقناع قيادتها بالتخلي عن الأسلحة الذرية.

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