خلافات المغنية العالمية شير وكنتها تصل للمحاكم
التاريخ
9/28/2023 11:25:08 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) كشفت وثائق محكمة أميركية وجود خلافات بين المغنية العالمية الشهيرة شير وزوجة ابنها (كنتها) أدت إلى قيام الأم بتوظيف 4 رجال لاختطاف ابنها إيليا بلو ألمان بالقوة من غرفة في فندق بمدينة نيويورك، بينما كان يحاول التصالح مع زوجته المنفصل عنها في ذكرى زواجهما. ووردت هذه الاتهامات في بيان المحكمة التي وقعته زوجة ألمان، ماري أنجيلا كينغ، في المحكمة العليا في لوس أنجيليس التي تنظر في طلاق الزوجين، بحسب وثائق نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية مؤخرا وأوردتها «العربية.نت».
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