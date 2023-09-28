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خلافات المغنية العالمية شير وكنتها تصل للمحاكم

9/28/2023 11:25:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت وثائق محكمة أميركية وجود خلافات بين المغنية العالمية الشهيرة شير وزوجة ابنها (كنتها) أدت إلى قيام الأم بتوظيف 4 رجال لاختطاف ابنها إيليا بلو ألمان بالقوة من غرفة في فندق بمدينة نيويورك، بينما كان يحاول التصالح مع زوجته المنفصل عنها في ذكرى زواجهما. ووردت هذه الاتهامات في بيان المحكمة التي وقعته زوجة ألمان، ماري أنجيلا كينغ، في المحكمة العليا في لوس أنجيليس التي تنظر في طلاق الزوجين، بحسب وثائق نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية مؤخرا وأوردتها «العربية.نت».

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