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روسيا ترفع نفقاتها العسكرية استعدادا لـ حرب هجينة وأوكرانيا تستقبل الحلفاء

9/28/2023 11:25:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت روسيا زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع مشددة على أنها مستعدة «لحرب هجينة» وطويلة في أوكرانيا في وقت زار فيه حلفاء غربيون كييف للبحث في الطلبات الأوكرانية على صعيد المساعدة العسكرية.
وباشرت أوكرانيا في يونيو الماضي هجوما مضادا تواجه فيه صعوبات، في محاولة لاستعادة الأراضي التي احتلها الجيش الروسي لكنها تؤكد أنها بحاجة إلى دعم إضافي لصد روسيا التي تهدد أوروبا برمتها على ما ترى.
في هذا الإطار، استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ فضلا عن وزيري الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو والبريطاني غرانت شابس.
وأشاد ستولتنبرغ بالتقدم الذي أحرزه الهجوم الأوكراني في الفترة الأخيرة مع أنه يبقى محدودا إن في جنوب البلاد أو شرقها، وقال «قواتكم تتقدم. وتشارك في معارك شرسة إلا انها تتقدم تدريجا».
وأشار إلى أن تحالفا يضم حوالى خمسين دولة وعد منذ بداية النزاع بمساعدة عسكرية لكييف بقيمة مئة مليار يورو تقريبا، نصفها من الولايات المتحدة.
واستقبل الرئيس الأوكراني أيضا وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو الذي شدد على ضرورة أن تكون مساعدة باريس على المدى الطويل «موثوقة» نظرا إلى أن «الحرب ستطول».
ووعد لوكورنو الذي رافقه صناعيون في مجال الدفاع بـ «مخصصات شهرية من القذائف» إلى أوكرانيا حتى نهاية العام 2024.
وتطرق وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس مع زيلينسكي إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية على ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة.
وتتوقع أوكرانيا أن تهاجم موسكو خلال الشتاء على غرار ما فعلت العام الماضي، منشآت الطاقة لإغراق الأوكرانيين في العتمة والصقيع.
وأكد زيلينسكي «وافق الأمين العام (للناتو) على بذل جهود لمساعدتنا (..) في سبيل حشد صفوف أعضاء الحلف».
وعلى صعيد ملف انضمام كييف إلى الناتو، قال الرئيس الأوكراني إنها «مسألة وقت فقط».
ورأى ستولتنبرغ من جهته أن كييف «أقرب إلى الحلف من أي وقت مضى» في حين لم يكشف عن أي جدول زمني لانضمام كييف إلى صفوفه.
وفي موسكو، عرض «الكرملين» أسباب زيادة النفقات العسكرية بنسبة 68% في 2024 مقارنة بالسنة السابقة ليصل إلى 10800 مليار روبل.
وقالت روسيا إن الغرب بدعمه كييف يشن «حربا هجينة» على روسيا لاخضاعها لهيمنته.
ويتوقع أن تشكل نفقات الدفاع حوالى 30% من إجمالي النفقات الفدرالية في 2024 و6% من إجمالي الناتج المحلي، للمرة الأولى في تاريخ روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.
ويؤشر حجم هذه النفقات إلى عزم موسكو على مواصلة هجومها الذي باشرته قبل سنة ونصف السنة.
وقال الناطق باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف «من البديهي أن هذه الزيادة ضرورة مطلقة لأننا في حرب هجينة».

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