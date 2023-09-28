Friday, 29 September 2023 09:30 GMT

بوركينا فاسو تحبط محاولة انقلاب عسكري

9/28/2023 11:25:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو ان قوات الأمن وأجهزة المخابرات أحبطت محاولة انقلاب وذلك دون التطرق لتفاصيل عما حدث.
وقال المجلس العسكري في بيان إن ضباطا، لم يذكر أسماءهم، وآخرين خططوا لزعزعة استقرار البلاد «بنية خبيثة بمهاجمة مؤسسات الجمهورية وإدخال بلادنا في حالة من الفوضى».
ولم يحدد المجلس هوية أي شخص لكنه قال إنه تم اعتقال بعض الأشخاص «ومازالت عمليات البحث عن آخرين مستمرة».
وأضاف أن «التحقيقات ستساعد في كشف المحرضين على هذه المؤامرة».
وقال المدعي العسكري في وقت لاحق إن أربعة أشخاص اعتقلوا بينما لايزال اثنان هاربين. واوضح في بيان أنه فتح تحقيقا «بشأن مؤامرة ضد أمن الدولة تورط فيها ضباط».
وأوقف المجلس العسكري يوم الاثنين الماضي المجلة الإخبارية الفرنسية «جون أفريك» لنشرها مقالات «غير صادقة» تحدثت عن التوتر والاستياء داخل القوات المسلحة في بوركينا فاسو.
وفي اليوم التالي، نزل مئات المتظاهرين المؤيدين للمجلس العسكري إلى شوارع العاصمة واغادوغو وغيرها لإظهار دعمهم، مبررين ذلك بوجود شائعات عن تمرد وشيك ضد السلطات.
ووصل المجلس العسكري الحالي في بوركينافاسو إلى السلطة بعد انقلابين عسكريين العام الماضي، لأسباب منها تفاقم التمرد الذي تقوم به جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، مما زعزع استقرار البلاد وجيرانها في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

MENAFN28092023000130011022ID1107161500

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث