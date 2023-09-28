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المحكمة العليا الإسرائيلية قانون تقييد عزل رئيس الوزراء يستهدف حماية نتنياهو من المساءلة

9/28/2023 11:25:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية الطعون المقدمة ضد قانون يقيد كيفية إقالة رئيس الوزراء من منصبه فيما يواجه رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو احتجاجات ضد ما يصفه بمشروع الإصلاح القضائي.
واجتمع 11 قاضيا من قضاة المحكمة العليا من أصل 15 للبت في ثلاثة طعون ضد تشريع أقره البرلمان في مارس الماضي نص على انه لا يمكن إعلان رئيس الوزراء غير مؤهل للمنصب إلا لأسباب صحية.
كما ينص القانون على ضرورة الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الوزراء لاتخاذ مثل هذه الخطوة، قبل الموافقة بالتصويت عليها من قبل 80 من أعضاء الكنيست على الأقل البالغ عددهم 120 عضوا.
وقال قاضي المحكمة العليا يتسحاق عميت خلال الجلسة إن القانون يرقى إلى تعديل «شخصي» لحماية نتنياهو من إجراءات المساءلة، وهو رأي رفضه الفريق القانوني للحكومة.
واعترف المحامي يتسحاق بارت، الذي يمثل الحكومة، أن القانون تم إقراره «لأسباب سياسية مرتبطة برئيس الوزراء» لكنه قال إن هذه الخطوة تهدف إلى «سد ثغرة في القانون».
وقال وزير العدل ياريف ليفين، المهندس الرئيسي للإصلاحات القضائية في بيان نشره مكتبه، ان «جلسة المحكمة محاولة لقلب الانتخابات».
وأصبح نتنياهو في مايو 2020 أول رئيس وزراء إسرائيلي يمثل للمحاكمة بتهم فساد ينفيها.
وقبل جلسة المحكمة العليا تظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة واعتقل أربعة أشخاص بحسب الشرطة.
وقبل التصويت في مارس 2023، كان القانون يفتقر إلى التفاصيل حول الأسباب المبررة لإقالة رئيس الوزراء من منصبه أو إجراءات القيام بذلك.
وتطالب الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا إما بإلغاء التشريع أو تأجيله إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القضاة قد يؤجلون تطبيق التعديل حتى الانتخابات المقبلة، بناء على طلب المدعي العام غالي باهاراف ميارا، وسيطرح السؤال بعد ذلك حول ما إذا كان بإمكانها إقالة نتنياهو بسبب مزاعم الفساد.
ويقول المعارضون إن التغيير التشريعي يصب فقط في صالح نتنياهو، لأنه يزيل إمكانية عزله من منصبه بتهم الفساد.
على صعيد مختلف، وقعت ألمانيا اتفاقية لشراء منظومة «آرو 3» الإسرائيلية للصواريخ فرط الصوتية والتي ستصبح جزءا رئيسيا من الدفاعات الأوروبية في وجه أي هجوم جوي.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في مؤتمر صحافي إلى جانب نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، إن التوقيع على الاتفاق الذي يعد الأكبر في تاريخ إسرائيل وقطاع الصناعات الدفاعية لديها، يعد «يوما تاريخيا» بالنسبة للبلدين.
وتعد الصفقة، التي تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار تقريبا، أكبر صفقة لقطاع الصناعة العسكرية الإسرائيلية على الإطلاق.
وتتوقع برلين أن يتم تسليم النظام الدفاعي في الربع الأخير من العام 2025.
واعتبر بيستوريوس أن منظومة «آرو 3» ستمكن «أنظمة الدفاع الجوي الألمانية من أن تكون جاهزة للمستقبل».
وقادت ألمانيا حملة لتعزيز الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي في أوروبا بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، وحثت الحلفاء على شراء أنظمة ردع بشكل مشترك.
من جهته، قال غالانت إن توقيع الاتفاق «حدث مؤثر لكل يهودي»، نظرا إلى أحداث المحرقة.
وأضاف «بعد مرور 80 عاما فقط على نهاية الحرب العالمية الثانية، تتعاون إسرائيل وألمانيا في بناء مستقبل أكثر أمانا».
و«آرو 3» نظام دفاعي صاروخي طورته إسرائيل والولايات المتحدة معا لاعتراض وإسقاط الصواريخ الباليستية فوق الغلاف الجوي للأرض.
ونظام «آرو 3» الذي مولته جزئيا واشنطن تم تطويره وإنتاجه من قبل شركة صناعات الطيران الإسرائيلي «آي إيه آي» بالاشتراك مع عملاق صناعة الطيران الأميركية «بوينغ».
ووفقا للشركة الإسرائيلية المطورة لـ «آرو 3»، يمكن للنظام الدفاعي الجوي اعتراض صواريخ باليستية يتم إطلاقها من مسافة تصل إلى 2400 كلم.
وتم نشر النظام لأول مرة في عام 2017 في قاعدة جوية إسرائيلية للحماية من هجمات محتملة من إيران خصوصا.

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