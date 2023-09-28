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الجمهوريون يطلقون جلسات استماع في عزل بايدن وقاضية فيدرالية ترفض التنحي عن محاكمة ترامب

9/28/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق الجمهوريون مساعيهم الرامية إلى عزل الرئيس جو بايدن، وتعدوا امس اولى جلسات استماع في هذا الخصوص، وذلك في تصعيد لتحقيق مرتبط بالفساد بدأ قبل ثمانية أشهر وفشل في الكشف عن أدلة على أي مخالفات ارتكبها الرئيس.
وقالت لجنة الرقابة في مجلس النواب: «سنحقق في 12 دليلا بشأن فساد بايدن وعائلته». وأوضحت اللجنة أن «مخططات الفساد لعائلة سيد البيت الأبيض هددت الأمن القومي للبلاد»، مضيفة أن «الديمقراطيين أثروا على مصداقية التحقيقات بشأن بايدن».
كما أكدت «أن هناك أدلة جديدة بشأن استغلال هانتر بايدن منصب والده، مشيرة إلى أن وزارة العدل أرادت أن تبعد الرئيس عن شبهات الفساد بقدر الإمكان». وتابعت «وزارة العدل كانت تحمي عائلة الرئيس».
من جهة أخرى، رفضت القاضية تانيا تشاتكان طلب الرئيس السابق دونالد ترامب تنحيها عن ترؤس جلسات محاكمته في الدعوى الفيدرالية المرفوعة ضده بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة انتخابات 2020 الرئاسية، مؤكدة مجددا على حيادها.
وفي المذكرة التي طالبوها فيها بالتنحي في 11 الجاري، قال محامو الرئيس الجمهوري السابق إن «القاضية تشاتكان اقترحت، في ما يتصل بدعاوى أخرى، وجوب محاكمة الرئيس ترامب وسجنه».
لكن القاضية ردت على طلبهم هذا بالقول إن ما أدلت به خلال جلسات الاستماع في القضية، لا سيما لجهة أن المشاركين في الهجوم على مبنى «الكابيتول» تصرفوا «من منطلق ولاء أعمى لشخص، هو بالمناسبة، لايزال حرا اليوم»، لم يكن سوى سرد واقع للرد على طلب المتهمين من المحكمة الرأفة بهم.
وأضافت أن أيا من التصريحات التي أدلت بها في هذا السياق لا يندرج في إطار «محاباة أو عداء عميق من شأنه أن يجعل إصدار حكم عادل أمرا مستحيلا»، وهو الشرط الذي حددته المحكمة العليا لطلب تنحي قاض عن قضية ينظر فيها، مشددة على أن تنحي القضاة يجب أن يظل أمرا استثنائيا.
بالتوازي، وجه سبعة مرشحين جمهوريين لرئاسة الولايات المتحدة انتقاداتهم الأكثر حدة بترامب لتغيبه عن ثاني مناظرة تسبق انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية، والتي ركزت على ملفي الهجرة والاقتصاد.
واختار قطب العقارات الثري بدلا من المشاركة في المناظرة لقاء العاملين في قطاع السيارات في ولاية ميشيغان المهمة بالنسبة للاقتراع الرئاسي.
واتهم حاكم نيوجيرزي السابق كريس كريستي، الذي يعد من أشد المنتقدين للرئيس السابق من بين المرشحين، ترامب بالاختباء «خلف جدران نوادي الغولف التابعة له». وقال كريستي «تتهرب من هذه المناسبات، ودعني أقول لك ماذا سيحصل. واصل القيام بذلك ولن يسميك أحد هنا دونالد ترامب بعد الآن، سنناديك بدونالد داك (وهي إشارة إلى دونالد المتهرب)»، لتقابل نكته بصيحات استهجان.
وعلى بعد أكثر من 3000 كيلومتر في ميشيغان، ركز ترامب على حشد تأييد أصحاب الياقات الزرقاء وتسديد ضربات لسمعة الرئيس جو بايدن كشخصية مؤيدة للعمال. وقال ترامب «يدعي جو بايدن أنه الرئيس الأكثر تأييدا للنقابات في التاريخ. هذه ترهات. فكروا بالأمر. مسيرته المهنية بأكملها قائمة على الخيانة الاقتصادية وتدمير النقابات».

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