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ملك البحرين ووزير الخارجية السعودي استعرضا التطورات على الساحتين الإقليمية والعربية

9/28/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير بالمنامة، امس، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.
وبحسب وكالة الانباء السعودية «واس» نقل بن فرحان خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي للملك حمد بن عيسى، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء.
من جانبه، حمل ملك البحرين، وزير الخارجية السعودي نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد السعودي، وتمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها بالمزيد من الرفعة والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يعود بالخير على شعوب الخليج والأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى استعراض التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية.
كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في قصر الزاهر بالعاصمة المنامة. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. عقب ذلك أقام سمو ولي عهد البحرين مأدبة غداء تكريما لسمو وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له.

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