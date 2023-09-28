بيوت الراحة.. ومعايير التحضر

بيوت الراحة أو الـ rest rooms تمثل في الكثير من دول العالم واحدة من معايير التحضر ومؤشرات التمدن، ومحكا لسمعة المدن وإداراتها المحلية، وتخضع لرقابة ومتابعة، وتدار من قبل شركات محترفة وفرق تنظيف مدربة، وهذا ما جعلها في عواصم غربية تحفة متألقة ومرفقا أنيقا.للأسف، حماماتنا العمومية تشكو الإهمال والتجاهل وصورتها في وسط مدننا سيئة، وتظهر لوحات مخيبة لآمال الزائر والسائح والمواطن والمقيم، فناقضت مبادئ ديننا الحنيف وأدارت ظهرها لتراثنا المسطور في النظافة والطهارة، والذي أبهر دول الشمال، فأخذ من نمط حياتنا وطوره، وأهملنا نحن تاريخنا المشرق وتأخرنا.حمامات الأماكن العامة معطلة أو مهملة، تترعرع فيها أنواع كثيرة من البكتيريا الخطيرة، فتنمو وتزدهر، وتستفحل وتنتشر، على أرضياتها المتسخة وأسطحها المبللة وأغطيتها البلاستيكية وقبضات أبوابها الحديدية وأحواض غسل اليدين، وتمثل بؤرة للأمراض المعدية، ناهيك عن أبواب مهترئة وخراطيم مقطعة وحنفيات صدئة يخر منها الماء أو تعانقها الطحالب والأعفان.وفي كثير من جمعياتنا التعاونية خرجت الحمامات عن دائرة الاهتمام، وارتسمت فيها صور إهمال، فلا عمالة تتابع أو تنظف أو تحمي هذه المرافق، ولا رؤية لإخراجها في حلة بهية، مما ينفر النفوس فيضطر من يسارع لقضاء حاجته إلى الإحجام عن دخول الحمام، ويكون الأمر أكثر إحراجا إن كان مصابا بمرض السكري.أما في المباركية فنرى سوقا تراثيا يفتقر إلى حمامات حضارية بتصاميم مشرفة، بدلا من مشاهد تلوث الأبصار، وفي المدارس تتكرر الصور المسربة كل عام، وفي الحدائق ومماشي المناطق السكنية ومحطات البنزين تتعرض الحمامات «السايبة» لعبث العابثين، فيستبيحون نظافتها وأبوابها وشبابيكها وخراطيمها، ويهدرون ماءها وصابونها، ويلطخون أبوابها وحيطانها، لتعج هذه الأماكن بالمزيد من الوباء وانتشار الأمراض.إنني أخاطب من تناط بهم مسؤولية تهيئة الحمامات للعامة، للعمل على تغيير النظرة لها، وذلك من خلال التعاقد مع شركات متخصصة وفرق محترفة تتنافس فيما بينها، وتنتهج معايير في الأناقة والنظافة والتشطيبات الداخلية والاستفادة من تصاميم عالمية تكون أكثر رونقا من التقليدية الحالية، ورهن دخولها برسوم مالية عبر بوابات إلكترونية أو بطاقات ذكية، وإيجاد آليات مناسبة لحمايتها ورعايتها، ومن الجدير بالذكر هنا أن باب الحمام في اليابان يتم إغلاقه تقنيا على من يدخله إلى أن يعيده نظيفا وجاهزا لاستخدامه من الشخص التالي.لا عيب ولا ضير في أن نبدأ من حيث انتهت إليه الدول المتقدمة، والتي تستخدم في تنظيف الحمامات والعناية بها تقنيات التعقيم الدائم لمقاعد الحمامات وقبضات الأبواب ووضع أجهزة كهربائية للمناديل الورقية وأخرى لتجفيف اليدين وتزويد الصابون السائل، وفحص معطرات الجو ومزيلات الرائحة أولا بأول، ومتابعة جودة الأبواب ونظافتها من الكتابات، وتطهير الحنفيات وأحواض التغسيل، وصيانة أو استبدال خراطيم الماء، ومداومة التعقيم العميق مع نهاية الدوام.كلمة أخيرة: أدعو التعاونيات إلى الاهتمام بحمامات الجمعيات وكذلك بحمامات المدارس التي في مناطقهم، ولهم أن يستنسخوا ما يشاهدونه في حمامات فنادق الخمس نجوم والمجمعات التجارية الحديثة بالكويت أو خارجها والتي تشع بالبهجة والضياء، وتذهل في الأناقة والنظافة، وتنتشر فيها المعطرات المنعشة في بيئة صحية سليمة.كما نتطلع إلى جرة قلم لتبني مشروع إنشاء حمامات عمومية في كل محافظة تدار من قبل فرق متخصصة وشركات محترفة، تظهر دولتنا الكريمة بمظهر لائق وراق، كما يليق بها.

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