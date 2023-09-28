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الكبر لله

9/28/2023 11:24:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الشاعر خليفة العبدالله، الله يرحمه، ويغمد روحه الجنة، آمين.
يقول: الكبر لله ياللي ماشي الكبر لله
شحقه ما تسلم علينا والسلام لله
الكبر لله ياللي ماشي الكبر لله
هذه الكلمات الشعرية ذكرتني بموقف عن الكبر: في أحد الأيام كان المهلب بن أبي صفرة والي عبدالملك بن مروان على خراسان، مرتدياً ثوباً من الخز، ويسير بكبرياء في الطريق ويتبختر، فقابله رجل من عامة الناس وقال له: «يا عبدالله إن هذه المشية مبغوضة من قبل الله ورسوله.
فقال له المهلب: أما تعرفني؟
قـــال الرجل: بلى أعـــرفك، أولــــك نطــفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وانت بين ذلك تحمل العذرة».
فمضى المهلب وترك مشيته تلك دون أن يتعرض للرجل بسوء.
عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار.
في هذا الحديث القدسي نهي ووعيد عن الكبر والاستعلاء على الخلق، والكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه وتعالى اختص بهما وحده، ولا يجوز أن يشاركه فيهما أحد من الخلق.
فهل وصلت رسالتي للمتكبرين على عباد الله؟ آمل ذلك.
اقرأ واتعظ: قال تعالى: (إنه لا يحب المستكبرين - النحل 23)
وقــال عز وجل: (إن الذين يستكـــبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين - غافر - 60)
وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر - رواه مسلم».

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