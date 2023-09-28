اختراعات عربية وإسلامية غيّرت وجه الحياة

مما لاشك فيه أن علماء العرب والمسلمين تعددت اختراعاتهم إلى الحد الذي يصعب حصرها لأن كتب التراث التي تضم مثل هذه الإنجازات موزعة بطول الأرض وعرضها، ولا تخلو مكتبة حول العالم لا يوجد فيها مخطوط عربي، الأمر الذي يضيف جهدا كبيرا على الدارسين لتاريخ العلوم في كل مكان، ويتطلب مداومة البحث والتقصي والتحري وتسجيل مثل هذه الاختراعات والإبداعات وحفظ حق أصحابها في نسبها إليهم، وبيان قيمتها لهذه النهضة العربية الإسلامية التي أنارت الدنيا وتحفيزا للشباب من الدارسين وغيرهم والعناية بهذا الإبداع، وتدوينه ليقرأه الهواة، مما يحفز عزمهم ويثير لديهم العزة بأن نتحرك من جديد انطلاقا من هذا التاريخ المجيد، لنضيف مجدا إلى مجد، ونشارك العالم نهضته وحضارته، وألا نكون عالة على إبداعاته كما يحب أن يردد أعداء الأمة.وإذا كانت الاختراعات والإبداعات التي أفرزتها الحضارة العربية الإسلامية يصعب حصرها، فإننا نورد بعضها بالطبع على سبيل السرد والبيان وليس على سبيل الحصر.لقد لعبت هذه الاختراعات والاكتشافات دورا كبيرا في التمهيد لتغيير نوعية الحياة على ظهر الأرض، فهناك مثلا «الرقاص»، الذي ولدت من رحمه الساعات المختلفة والدورة الدموية التي غير اكتشافها علوم الطب قاطبة، ونظارة القراءة، التي أتاحت العلم لضعاف البصر، والاسطرلاب الذي به يمكن تحديد الوقت والقبلة، والصفر الذي أصبح علامة في تطور علوم الرياضيات حتى بلغت الكمبيوتر الآن، وكذلك «الورق» الذي يعد بحق ذاكرة البشرية على الأرض. أضف إلى ذلك، الإبرة المغناطيسية التي بها يعرف البحار والساري إلى أين يتجه، ومضخة المكبس التي تسحب بها المياه العميقة من باطن الأرض للشرب والري، والتخدير الذي يعد رحمة واسعة أسهمت في تخفيف آلام البشر، بخلاف تغليف الأدوية المرة ليقبلها المريض والملقط والمنظار، وغير ذلك من وسائل طبية لإسعاف المرضى وتشخيص مرضهم، إنها إبداعات أنقذت البشرية من أخطار كثيرة ومؤكدة.وغير ذلك هناك الكاميرا - البارود - علم الجبر - الجاذبية - جراحة الأوعية الدموية قطع الشريان - الطيران - رسم خريطة العالم – العلاج النفسي - علاج أمراض القلب - المدفع - الأكسجين - الذرة - الأرقام - علم الميكانيكا والإستاتيكا – جراحة القصبة الهوائية - التقطير - البلورة - فحص المعادن - السل الرئوي - كثافة الماء - ثبات الكتلة التناسب والتوسط - أدوات الجراحة - الكسر العشري - الساعة - الجدري والحصبة - خيوط الجراحة من أحشاء الحيوانات، وغير ذلك الكثير والكثير من الإبداعات التي تصعب على الجمع والحصر، لأنها متناثرة بين كتب التراث الموزعة في مكتبات العالم العربي والإسلامي والدول الأخرى، التي تفاخر بما لديها من كم هذا التراث الذي يحتاج إلى البحث والتحقيق والتمحيص لتسجيل هذه الإبداعات والاختراعات والاكتشافات ليعرفها العالم والأحفاد، أملا بأن يعود مثل هذا الغد المشرق في مستقبل قريب بعون الله تعالى، ليحتل الإنسان العربي ما يستحق من مكانة في هذا العالم المتلاطم الأمواج.

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