ثوب درويش!

MENAFN - Al-Anbaa) هناك احتمال أن تتغير أفكارك عن العالم وعن نفسك، هناك احتمال أن تتغير مشاعرك تجاه الآخرين وتجاه ذاتك، هناك احتمال أن يتغير غدا، هناك احتمال أن الماضي لم يحدث إلا في عقولنا، هناك احتمال أن تصبح نقيض ما أنت عليه، هناك احتمال أن تصير لما هربت منه.. كل شيء ممكن أن يكون وألا يكون، هناك احتمال أن ما يبدو لنا خطأ اليوم قد يتغير ويكون هو صواب الغد، هناك احتمال أن المستقبل هو ما نقاومه، فلا ترهن وجودك بكون كل شيء هو الرأي الأخير غير المتغير، لأن كل شيء في هذه الحياة مجرد احتمالات او أحداث قابلة للتغيير!

فالإنسان ماهو في الحقيقة إلا مزيج فريد من التجارب النفسية والحياتية والاحتمالات الشخصية الممزوجة بالتغيير مع القيم والعادات والسلوكيات التي تعرض لها منذ الصغر، ما يعني أن هوية الإنسان الثقافية ديناميكية، حيث إنها تستمر في التطور بتفاعلاته الحياتية مع غيره من البشر سواء في نفس نطاق ثقافته أو خارجها.كل شيء قابل للتغيير في هذه الحياة، حتى الشيء الذي تستثنيه احيانا، لا بقاء فيه على حال، قال هيراقليطس «الشيء الوحيد الثابت في الحياة هو التغير المستمر».كما ان موجات التغيير في عالمنا المعاصر متقاربة وسريعة وحركة التغيير السريع تشير إلى قوة كامنة خلف الإثبات.. إثبات الذات وإثبات قدرة التقبل، ولكن التحدي الأكبر أمام أي إنسان هو أن يتغير أو يتقبل أي تغير يطرأ إما على مستوى حياته أو على مستوى الوسط المجتمعي الذي يعيش فيه، فالإنسان كائن متغير وكل شيء داخله وحوله في تغير مستمر يمضي في حياته يفشل وينجح.. يسافر ويستقر يحب ويكره يتحول من ثراء فاحش إلى فقر مدقع أو العكس.. يقابله أناس يدخلون في عالمه ويخرج آخرون وهكذا، دائرة عجيبة يدور الإنسان في فلكها.التغيير سنة إلهية يقوم عليها هذا الكون في كل مكوناته المادية والمعنوية.. والمجتمعات البشرية تتأثر إما سلبا أو إيجابا بكل ما هو متغير، فما حياتنا إلا عبارة عن ذكريات يومية، سجل وقائع الأحداث، وأيامنا تدون الذكريات.ونحن البشر شيء في هذا الكون وتسري علينا قوانينه حالنا كحال باقي خلق الله.. والتغيير سنة الله في خلقه فالحياة متغيرة متبدلة لا تثبت على حال وهذا هو الأصل فيها.والكون الكبير المتسع الممتد الرحب الذي يتجاذب أطراف التناقض بين اتساع وضيق.. زيادة ونقصان.. بين عثرة وقفزة.. بين بداية ونهاية.. خسارة وانتصار.وكما يقال الكون كثوب درويش صوفي فيه من كل لون بقعة ومن كل نوع بصمة لا يكف عن التبدل والتحول طاحونة ريح تقلب الأشياء رأسا على عقب وكأنها عاهدت نفسها ألا تبقي شيئا على حاله فأصبح معها دوام الحال من المحال!ففكرة التغيير في حد ذاتها فكرة منصفة جدا، ماذا لو لم نتغير؟ لهلكت كل دواعي السعي لفقدت الحياة معناها لغاب سر الوجود أن يبقى الفقير محتاجا.. والغني مالكا.. والصغير جاهلا.. والعالم عارفا ثباتا أبديا دون أي مؤشر لتبدل المواقع وتغير الأحوال أمر عبثي للغاية وحقيقة مؤلمة تقتل الحياة فينا.