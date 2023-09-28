Friday, 29 September 2023 09:28 GMT

ماذا بعد وصول السفير السعودي لفلسطين

9/28/2023 11:24:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترى هل ستتبع المبادرة السعودية بتعيين سفير في رام الله خطوات لإنجاز مشروع السلام العربي الذي يعرف بالمبادرة العربية والتي وافقت عليها القمة العربية التي عقدت في بيروت وكان الوفد السعودي برئاسة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز هم أصحاب المبادرة العربية.. والتي تعتمد على السلام مقابل الأرض.. وقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب الاعتراف بدولة إسرائيل؟
مع الوضع في الاعتبار أن الحكومة الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية كانت قد التزمت الصمت بالمبادرة السعودية على الرغم من اعتراضهم على خطوات أخرى مماثلة.
السفير السعودي الذي تم تعيينه لدولة فلسطين قال في خطاب تقديم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس إننا نسعى لإنجاز مشروع السلام العربي ضمن المبادرة العربية التي أقرتها القمة العربية في مؤتمرها ببيروت.
أعتقد أن المسعى السعودي في تحقيق السلام العادل بين العرب والإسرائيليين، ضمن المبادرة العربية، سيجد تأييدا كاملا من قبل الدول العربية، لأنها تأتي في إطار الاجماع العربي وكذلك تساند الولايات المتحدة الأميركية، كما أشارت الدوائر السياسية الأميركية إلى ضرورة إنجاز السلام بين إسرائيل والعرب لإقرار السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعتبر من أهم المناطق الحساسة مع اقتصاديات دول العالم، لما تتميز بالممرات البحرية المهمة كقناة السويس وباب المندب ومدخل الخليج العربي لما لهذا الممر من أهمية في تصدير البترول للدول الصناعية.
لننتظر ونتفاءل بالمسعى السعودي الذي يحرص كل الحرص حيث إن السعودية تتجه إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية مع دول العالم.. وأننا نتفاءل بحنكة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي يقوم بقيادة مسيرة التقدم والنماء.
من أقوال صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد: «تدركون ما يشهده العالم من تطورات وأمامكم تحديات جسيمة وآمال يتطلع لها الشعب».
والله الموفق..

MENAFN28092023000130011022ID1107161491

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث